Terreur aveugle - Richard Fleischer - critique

Le 10 octobre 2025
- Réalisateur : Richard Fleischer
- Acteurs : Mia Farrow, Dorothy Alison, Robin Bailey, Diane Grayson, Norman Eshley
- Genre : Thriller
- Nationalité : Britannique
- Editeur vidéo : Carlotta Films
- Durée : 1h29mn
- Date télé : 11 octobre 2025 22:39
- Chaîne : Ciné+ Classic
- Titre original : See No Evil
- Âge : Interdit aux moins de 12 ans
- Date de sortie : 26 novembre 1971
Résumé : À sa sortie de l’hôpital, Sarah (Mia Farrow), rendue aveugle suite à une chute de cheval, arrive chez son oncle (Robin Bailey) et sa tante (Dorothy Alison). Elle y retrouve sa cousine Sandy (Diane Grayson). Tous sont aux petits soins pour elle.
Critique : Richard Fleischer, réalisateur éclectique, semble être à l’aise avec tous les genres. Entre deux films policiers américains, après Les complices de la derrière chance, (The Last Run 1971) et avant l’excellent Les flics ne dorment pas la nuit (The New Centurions 1972), il réalisait en Grande-Bretagne ce film d’angoisse (plus que de terreur comme qualifié parfois), avec Mia Farrow entourée d’acteurs méconnus.
Le récit va suivre durant quarante-huit heures pas à pas cette jeune femme aveugle poursuivie par un tueur aux impeccables santiags : ce seront les seules accessoires que l’on voit de lui jusqu’à la révélation finale.
Le scénario, malin, va mettre au centre de l’histoire l’équitation comme élément salvateur, alors que c’est pourtant la raison même de la cécité de Sarah.
Mia Farrow, frêle et fragile, dans un personnage proche de celui qui reste un marqueur de sa carrière (Rosemary’s Baby de Roman Polanski, 1968), n’est pas ménagée : bousculée, se cognant, se blessant, quand elle ne doit pas ramper dans la boue, mais restant forte dans l’adversité.
La fin, pour le moins abrupte, est particulièrement frustrante : on connaîtra le tueur, mais on ignorera tout de ses motivations !
Richard Fleischer est décidément un cinéaste touche-à-tout à (re)découvrir.
- Copyright Genesis Productions/Filmways Pictures/Columbia Pictures Corporation
