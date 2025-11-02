Mandingo - Richard Fleischer - critique

Résumé : Louisiane, 1840 : Warren Mawxell (James Mason) dirige sa plantation en traitant les esclaves comme du bétail ou presque. Son fils Hammond (Perry King), boiteux, un peu plus progressiste, reste néanmoins attaché aux traditions esclavagistes, en exerçant une sorte de droit de cuissage sur les jeunes femmes noires.

Critique : Richard Fleischer, qui changeait de registre à chaque film, s’attaquait ici à un récit se déroulant dans le Sud d’avant la guerre de Sécession en totale opposition avec l’esprit " Autant en emporte le vent.

Dans une maison imposante, mais sans décorum (pas de dépenses inutiles), le patriarche Maxwell dirige sa plantation en exploitant les esclaves sur lesquels il exerce le droit de vie et de mort, définissant leurs règles pour tous les actes de la vie, en leur interdisant notamment d’apprendre à lire et à écrire. Régulièrement des tractations avec d’autres propriétaires incluent des ventes humaines qui, le cas échéant, séparent les familles.

Le futur mariage de raison de Hammond avec l’inconsistante Blanche (Susan George), la fille d’un voisin, l’arrivée de Mede (Ken Norton), un nouvel esclave taillé pour la lutte (pratique régulière organisée entre propriétaires), et la grossesse d’Ellen (Brenda Skyles), l’esclave "favorite" de Hammond, le tout dans un contexte de grogne grandissante des esclaves, vont faire voler en éclats l’ordre établi.

Si l’on peut trouver que l’intrigue développe une vision trop radicale de cette époque et de l’esclavagisme, on imagine néanmoins qu’elle reste plus proche de la réalité que celle de son illustre "contre-modèle".

Plusieurs scènes sont quasiment hallucinantes par leur violence suggérée ou par le fait de considérer comme tout à fait normal le traitement dégradant infligé aux Noirs "qui n’ont pas d’âme".

Un film coup de poing sur le passé américain qui ne ménage pas le spectateur et ne laisse pas indifférent : autant en emporte l’imaginaire du Vieux Sud !