Mandingo - Richard Fleischer - critique

Le 2 novembre 2025
- Réalisateur : Richard Fleischer
- Acteurs : James Mason, Susan George, Perry King, Ji-Tu Cumbuka, Ben Masters, Brenda Skyles , Ken Norton , Richard Ward , Paul Benedict
- Distributeur : CIC Distribution
- Genre : Drame, Action, Historique
- Nationalité : Américain
- Date de sortie : 17 septembre 1975
- Durée : 2h07mn
Chronique sans concession des États-Unis d’avant la guerre de Sécession. L’éclectique Richard Fleischer frappe fort avec ce film très à charge sur l’esclavagisme.
Résumé : Louisiane, 1840 : Warren Mawxell (James Mason) dirige sa plantation en traitant les esclaves comme du bétail ou presque. Son fils Hammond (Perry King), boiteux, un peu plus progressiste, reste néanmoins attaché aux traditions esclavagistes, en exerçant une sorte de droit de cuissage sur les jeunes femmes noires.
Critique : Richard Fleischer, qui changeait de registre à chaque film, s’attaquait ici à un récit se déroulant dans le Sud d’avant la guerre de Sécession en totale opposition avec l’esprit " Autant en emporte le vent.
Dans une maison imposante, mais sans décorum (pas de dépenses inutiles), le patriarche Maxwell dirige sa plantation en exploitant les esclaves sur lesquels il exerce le droit de vie et de mort, définissant leurs règles pour tous les actes de la vie, en leur interdisant notamment d’apprendre à lire et à écrire. Régulièrement des tractations avec d’autres propriétaires incluent des ventes humaines qui, le cas échéant, séparent les familles.
Le futur mariage de raison de Hammond avec l’inconsistante Blanche (Susan George), la fille d’un voisin, l’arrivée de Mede (Ken Norton), un nouvel esclave taillé pour la lutte (pratique régulière organisée entre propriétaires), et la grossesse d’Ellen (Brenda Skyles), l’esclave "favorite" de Hammond, le tout dans un contexte de grogne grandissante des esclaves, vont faire voler en éclats l’ordre établi.
Si l’on peut trouver que l’intrigue développe une vision trop radicale de cette époque et de l’esclavagisme, on imagine néanmoins qu’elle reste plus proche de la réalité que celle de son illustre "contre-modèle".
Plusieurs scènes sont quasiment hallucinantes par leur violence suggérée ou par le fait de considérer comme tout à fait normal le traitement dégradant infligé aux Noirs "qui n’ont pas d’âme".
Un film coup de poing sur le passé américain qui ne ménage pas le spectateur et ne laisse pas indifférent : autant en emporte l’imaginaire du Vieux Sud !
- Copyright Dino De Laurentiis Productions/Paramount Pictures
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.