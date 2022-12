Terrifier 2 - Damien Leone - critique

Résumé : Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d’Halloween.

Critique : Terrifier 2 débute précisément là où se terminait Terrifier 1. Art the Clown, allongé sur la table d’un médecin légiste, « ressuscite » de façon brutale, prêt à terroriser à nouveau la petite ville de Miles County. Une suite qui paraît logique dans le cinéma d’horreur mais qui dans ce cas précis prend une autre tournure, tant les deux films sont différents dans leur construction.

Terrifier 1 fonctionnait comme un slasher classique, avec notamment une longue scène d’exposition (particulièrement tendue et réussie), avant le déchaînement de violence sur un canevas linéaire (la poursuite et le massacre de jeunes filles par un boogeyman sanguinaire). Avec son deuxième opus, Damien Leone se veut plus ambitieux, avec un vrai scénario et des personnages plus travaillés (et donc un film plus long). Malheureusement cela ne fonctionne pas vraiment et le résultat est quand même assez inégal.

Bien entendu, toutes les scènes avec Art the Clown gardent la même puissance terrifiante et à chacune de ses apparitions, le film retrouve son aura malsaine. Outre que le jeu de l’acteur est toujours aussi habité, les mises à mort, longues et sanglantes, sont une nouvelle fois filmées avec une totale liberté et la même générosité dans le gore. À tel point que c’est le rire qui l’emporte parfois devant autant d’outrance, comme lors de la scène de distribution de bonbons pendant Halloween, probablement l’une des plus dérangeantes sur ce sujet.

Le problème est que ces scènes ne représentent qu’une partie des 2h18mn du film, qui le reste du temps s’égare dans des digressions assez inintéressantes.

Ainsi, à l’issue de la scène d’introduction particulièrement violente, lors de laquelle le spectateur retrouve Art the Clown dans toute sa splendeur, le film calme le tempo et s’attache à décrire le quotidien de Sienna, une jeune adolescente perturbée par la mort de son père et qui se réfugie dans une sorte de mysticisme auprès de sa mère et son jeune frère.

On comprend rapidement que la rencontre entre Sienna et Art est inévitable. Celle-ci se fera dans un magasin de déguisements, une scène avec laquelle Leone retrouve la maestria de son premier film et cette capacité à étirer le temps pour mieux faire monter l’angoisse. Sauf que celle-ci arrive au bout de quarante minutes de film, pendant lesquelles le spectateur assiste à diverses péripéties d’un intérêt variable.

Certes, la vision de cette famille marquée par le drame n’est pas sans intérêt et, bien aidé par ses acteurs (notamment Lauren Lavera qui interprète Sienna), Leone en dresse un portrait plutôt juste. Sauf que se pose la question de sa pertinence au regard de la vocation initiale du film : terrifier le spectateur !

Cette dichotomie entre d’un coté, l’horreur pure et frontale, et de l’autre un canevas narratif assez filandreux, créé un déséquilibre que l’on retrouve tout au long du film. Ainsi, au premier massacre d’Halloween succède une interminable scène de soirée qui ressasse les poncifs du teen movie (shots, drogue et drague). Idem pour la longue séquence finale qui retrace la lutte acharnée entre Art et Sienna et son frère. Tournée dans un parc d’attraction abandonné, elle retrouve l’ambiance glauque et poisseuse qui faisait toute la force de Terrifier 1 avant de basculer dans un ésotérisme de bazar avec épée magique et monde parallèle.

Au final, le contraste entre les deux films est saisissant, comme si Damien Leone avait décidé de remettre en question l’épure du film de slasher, en tentant d’enrichir son propos et son scénario. Mais cela ne fait que l’alourdir car la force de la série B d’horreur réside justement dans son dénuement narratif. Un personnage symbolise bien cette problématique : il s’agit de la petite fille également grimée en clown, que seuls Art, Sienna et son jeune frère peuvent voir et qui apparaît de façon aléatoire. Si le personnage est en lui-même assez terrifiant (beau travail de maquillage), on se demande quelle est sa justification et, jusqu’à la fin, le spectateur ne comprendra pas vraiment pourquoi il est là.

Bref, si le buzz autour de Terrifier 2 et d’Art the Clown est parvenu à vos oreilles, n’hésitez pas à visionner le premier volet avant de vous précipiter en salles pour voir le deuxième.