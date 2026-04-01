The Drama - Kristoffer Borgli - critique

Résumé : Un couple comblé voit son bonheur mis à l’épreuve lorsqu’un rebondissement inattendu vient tout bouleverser à une semaine de son mariage.

Critique : Vendu comme une comédie romantique alertant le spectateur qu’il ne faut pas se fier aux apparences du genre, mais utilisant dans sa promotion tous les codes de la rom com (dont l’affiche glamour avec son couple de stars), The Drama est emblématique de la capacité de la société A24 à combiner air du temps et image de production indépendante. L’œuvre révèle aussi la cohérence stylistique et thématique de Kristoffer Borgli, réalisateur norvégien révélé à la section Un Certain Regard du Festival de Cannes 2023 avec Sick of Myself. Cette œuvre insolite passait avec habileté de la comédie de mœurs au drame oppressant, via l’évocation d’un couple ébranlé par l’étrange maladie de peau de l’épouse. Le cinéaste devait enchaîner avec une production américaine, Dream Scenario, récit insolite d’un universitaire (Nicolas Cage) hantant à son insu les rêves ou les cauchemars des individus. The Drama est bien dans cette continuité, avec les effets d’un événement malaisant qui vient troubler les préparatifs de mariage de Charlie (Robert Pattinson) et Emma (Zendaya), un couple de trentenaires bien sous tous rapports. Ils vivent dans un univers cossu, bien intégrés professionnellement, et entourés d’amis bienveillants, dont Mike (Mamoudou Athie) et Rachel (Alana Haim, vue chez Paul Thomas Anderson et Kelly Reichardt).

Zendaya, Robert Pattinson © 2026 Metropolitan Films. Tous droits réservés.

À l’occasion d’une soirée arrosée au cours de laquelle chacun des quatre amis doit avouer quelle a été la prise crasse commise dans son existence, Emma confie un secret d’adolescence qui, c’est le moins que l’on puisse dire, cassera l’ambiance, tout en ébranlant les certitudes de Charlie quant à sa réelle volonté d’épouser sa compagne… Si le récit avait débuté dans la légèreté, le scénario prend alors une tournure plus grave, malgré l’humour (noir, très noir) voire le burlesque qui imprègne plusieurs séquences. Kristoffer Borgli reste ainsi fidèle à sa veine satirique, celle pointant du doigt les faux-semblants d’une société en apparence policée mais en fin de compte névrosée, comme il l’avait effectué dans ses deux longs métrages précédents. Le montage, très imprégné par l’esthétique clip au début de l’histoire, devient ensuite plus serein, au fur et à mesure que le malaise imprègne les personnages et les spectateurs.

Robert Pattinson © 2026 Metropolitan Films. Tous droits réservés.

The Drama convoquera par ailleurs le souvenir d’autres œuvres de cinéma. Si l’un des protagonistes cite explicitement Lacombe Lucien, le cinéphile pourra se raccrocher à des références sans doute volontaires, de La vie criminelle d’Archibald de la Cruz à Festen, en passant par La guerre des Rose ou Elephant (le regroupement de leurs thématiques pouvant être à l’origine d’un spoil, l’auteur de ces lignes en a conscience). Reste que, comme pour Sick of Myself et Dream Scenario, le réalisateur peine parfois à tenir le rythme, et que le « MacGuffin » central pourra sembler léger pour justifier près de deux heures de projection, d’autant plus que la connotation fantaisiste de certaines scènes peine parfois à faire mouche. Mais The Drama est un divertissement élégant, qui confirme la diversité de jeu de Zendaya (plus convaincante que dans les Dune) et surtout de Robert Pattinson qui casse définitivement l’image de gravure de mode qui était la sienne au début de sa carrière, lui qui depuis a notamment tourné avec Claire Denis et Cronenberg. On aurait donc tort de bouder son plaisir et le long métrage mérite un détour dans les salles obscures.