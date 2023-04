The Lost King - Stephen Frears - critique

Résumé : Inspiré d’une histoire incroyable mais vraie, THE LOST KING retrace l’extraordinaire aventure de Philippa Langley, passionnée d’Histoire à la volonté de fer qui, sur une simple intuition et malgré l’incompréhension de ses proches et la défiance du monde universitaire, a voulu rétablir la vérité autour de Richard III, l’un des monarques les plus controversés.

Critique : Ce petit bout de bonne femme, Philippa Langley, aurait pu rester dans la petitesse de son existence, entre ses deux adolescents, son ex-mari volage, sa carrière en pente douce et ce syndrome de fatigue chronique qui l’étreint. Mais il a suffi d’une représentation très colorée de la fameuse pièce de Shakespeare Richard III pour que soudain, sa vie se réinvente à travers le vœux pieux de restituer la place du monarque déchu. The Lost King est un film bourré de bonnes intentions. Il s’agit d’abord d’un portrait, celui d’une femme, qui manque de confiance en elle et s’est résolue à penser qu’elle ne vaut pas grand-chose. La folie qui la guette s’invite à travers les traits de ce roi bossu que l’Histoire a rangé du côté des assassins et des menteurs. L’homme apparaît régulièrement sur le chemin de Philippa, engageant avec elle une sorte de grande quête initiatique, autant au service du monarque que d’elle-même.

Le cinéma profondément britannique de Stephen Frears est souvent très inventif. Le réalisateur se plaît à convoquer le rire jaune dans ses portraits sociaux. Cette fois, peut-être malgré lui, le cinéaste semble rester à côté de son sujet. La mise en scène manque singulièrement d’audace. Les apparitions du roi semblent elles-mêmes un peu boiteuses. Pourtant, le réalisateur sait filmer son pays mieux que personne. Il offre au spectateur une vision de la famille britannique touchante mais finalement assez consensuelle. Seule la mère de famille, à travers la figure de Philippa, relève d’une franche ingéniosité. Elle compose un personnage sensible, anxieux, qui décide de prendre en main son existence, au détriment de ce qu’elle sait faire de mieux : être au service de sa famille.

Le plus intéressant demeure le témoignage de ce drôle de récit où une femme ordinaire parvient à déjouer le mythe du roi machiavélique et monstrueux. Elle est parvenue à sortir la monarchie anglaise du déni de légitimité de cet homme, réduit à ses crimes et ses usurpations. La fiction égratigne de surcroît l’institution universitaire qui se repent de la réussite de cette femme, la reléguant au banc de la médiocrité. En ce sens, cette comédie dramatique ne manque pas de cruauté. Et pourtant Stephen Frears s’arrête à ces constats, comme si sa verve caractéristique avait manqué d’inspiration.

On ressort de ce Lost King ni vraiment déçu, ni vraiment emballé. Il manque sans doute un peu de fantaisie, un peu de poésie, malgré évidemment l’interprétation juste et sans accroc de Sally Hawkins.