Prick Up Your Ears - Stephen Frears - critique

Résumé : Lorsque la police découvre les corps du célèbre dramaturge Joe Orton et de son amant, l’agent littéraire d’Orton récupère le journal de l’écrivain. Plusieurs années après, un homme qui souhaite écrire la biographie d’Orton met la main sur le journal. Il y découvre le récit tourmenté des débuts difficiles du dramaturge et de sa relation passionnelle avec son amant, puis des années de gloire…

© 1987 Zenith Entertainment. Tous droits réservés.

Critique : Portait du dramaturge Joe Orton (1933-1967), Prick Up Your Ears fut présenté en compétition officielle au Festival de Cannes 1987. Après My Beautiful Laundrette, le film confirma le talent de Stephen Frears, révélation majeure du cinéma britannique des années 80. Si le réalisateur était associé à la description de la classe ouvrière de son époque, à savoir l’ère Thatcher, il délaisse ici ce milieu pour peindre un univers plus bourgeois, encore que le personnage d’Orton (Gary Oldman) est issu du prolétariat. Mais le couple homosexuel qu’il forme avec Halliwell (Alfred Molina) fait écho aux deux protagonistes de My Beautiful Laundrette, même s’il s’avère plus sulfureux : le long flash-back au cœur du récit nous plonge en effet dans les années 50 et 60, décennies de transition au niveau des mœurs, mais qui débutèrent par une rigidité des conventions sociales s’accordant mal au mode de vie libertaire des deux hommes.

© 1987 Zenith Entertainment. Tous droits réservés.

Il s’ensuit une réjouissante satire sociale qui culmine avec la séquence d’un procès à l’issue duquel Orton et Haliwell sont condamnés à six mois de prison pour avoir couvert des livres de bibliothèques de commentaires et croquis humoristiques. Stephen Frears dévoile alors une veine satirique qui annonce le jeu de massacre de The Queen, dosant avec subtilité ton détaché de comédie et noirceur des situations. Élégant et elliptique, Prick Up Your Ears est aussi le portrait saisissant d’un rapport de forces au sein d’un duo pittoresque, qui évolue vers la tragédie avec le déclin de Halliwell et l’ascension d’Orton. On songe ici aux relations entre James Mason et Judy Garland dans Une étoile est née, voire au malaise distillé au sein du couple formé par Amy Adams et Christoph Waltz dans Big Eyes. Gary Oldman et Alfred Molina, jusque-là peu connus à l’écran, sont étonnants, et admirablement épaulés par une belle galerie de seconds rôles réunissant Vanessa Redgrave, Wallace Shawn, Lindsay Duncan, Julie Walters et Margaret Tyzack.