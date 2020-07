The Old Guard - Gina Prince-Bythewood - critique

Résumé : Une petite bande soudée de mercenaires immortels, dirigée par la redoutable Andy, se bat depuis des siècles pour protéger les humains. Mais tandis que le groupe est engagé pour une mission des plus périlleuses, ses pouvoirs hors du commun sont soudain révélés au grand jour. C’est alors qu’Andy et Nile, tout dernier soldat à avoir rejoint l’équipe, doivent tout mettre en œuvre pour neutraliser leurs ennemis. Car ces derniers ne reculeront devant rien pour détourner les pouvoirs des immortels à leur profit.

Copyright Netflix

Notre critique : Pas facile d’être un immortel, surtout quand on se voit confier des missions, pour assurer la justice un peu partout dans le monde. En fait, on est assigné à une double fatalité : d’abord, on ne cesse de vivre, à moins d’un incident de parcours (mais oui, on peut redevenir mortel) ; ensuite, on est condamné à subir les bassesses de l’âme humaine, en s’épuisant à rétablir la justice là où elle est bafouée. D’où la lassitude d’Andy, la chef des mercenaires (quasi) invincible.

On ajouterait presque une troisième malédiction : on subit les jalousies des autres humains, ceux qui, par exemple, regardent de travers la soldate Nile, affectée en Afghanistan, qui a ressuscité après avoir été pourtant touchée par un poignard mortel, lors d’une intervention dans un village. La jeune femme apprend petit à petit qu’elle appartient à une confrérie de damnés qui rêvent les uns des autres, remontent pour certains à la plus haute Antiquité, comme l’écrivait Alexandre Vialatte, qui n’a pas scénarisé ce divertissement.

Contre qui se battent ces aventuriers ? Un ancien de la CIA, pourvoyeur d’une mission bidon relative à une prise d’otages. Roulés dans la farine, ou plutôt dans le sable fin, nos protagonistes vont évidemment s’en sortir, avant de partir à la recherche du (présumé) traître, qui bosse pour une entreprise pharmaceutique armée de mauvaises intentions, dont le patron est un méchant de carnaval, bien décidé à récupérer le code génétique des créatures invulnérables.

Copyright Netflix

On n’en dira pas plus, si ce n’est que ce blockbuster adapté de la série de comics The Old Guard, écrite par Greg Rucka et illustrée par Leandro Fernandez, est un divertissement pêchu, qui convoque à la fois les plans caméra sur épaule de Zero Dark Thirty et la trame de Highlander (le malaise existentiel qu’engendre le statut d’immortel se décline selon de multiples désagréments : l’impossibilité de s’attacher à ses proches, les deuils incessants, la mémoire des époques traversées, avec quelques traumatismes qui demeurent...).

Hélas, tous ces éléments ne sont pas assez exploités, la densité potentielle des personnages n’est pas suffisamment nourrie, d’autant que les dialogues ne sont pas d’une extrême richesse, surtout quand ils s’avisent de philosopher sur l’existence.

Mais la réalisation s’avère globalement à la hauteur, avec quelques scènes de combats bien orchestrées.