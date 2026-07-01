The Ugly - Yeon Sang-ho - critique

Résumé : Aveugle de naissance, un maître artisan, admiré pour la beauté des sceaux qu’il grave, vit reclus avec son fils unique. Mais cette paix vole en éclats lorsque les ossements de sa femme, disparue quarante ans plus tôt, sont découverts. Son fils entreprend alors de mener l’enquête sur ce passé. Cette quête de vérité va dévoiler de lourds secrets, de ceux qui touchent à la laideur humaine.

Critique : Il est des secrets enfouis qu’il vaut mieux parfois ne pas connaître. C’est à peu près le message principal de ce récit glaçant, avec Im Dong-hwan, fils d’un célèbre artisan de sceaux et aveugle de naissance, qui reçoit un coup de fil de la police lui annonçant que le corps de sa mère, disparue quarante ans plus tôt, a été retrouvé. Il ne subsiste de la défunte que des ossements, en tout cas pas suffisamment de traces pour que l’on puisse discerner les circonstances de sa mort. Et c’est ainsi, accompagné d’une réalisatrice venue faire un film documentaire sur son père, qu’il se lance dans une enquête qui va l’entraîner dans les tréfonds de la Corée du Sud des années 1970, en pleine révolution industrielle.

The Ugly veut dire en français « la personne laide ». Le récit tourne en effet autour de cette femme dont on ne voit justement jamais le visage. Elle est toujours regardée de biais ; on sait simplement que, dans l’usine de textile où elle travaille, elle est la risée de tous, se faisant notamment surnommer « tête à cul ». Le réalisateur du décevant Peninsula et du palpitant Colony fuit le film de zombies pour s’engager dans une enquête sombre, qui a moins à voir avec une dimension policière qu’avec une exploration sinistre de la psychologie humaine. La monstruosité est très présente dans cette fiction, mais sans doute pas du côté des victimes, qu’elles soient laides ou porteuses de handicap, plutôt du côté de ceux qui organisent le stigmate et le rejet des personnes qui diffèrent de la norme. L’horreur est réellement humaine à travers des figures perverses, glauques, qui exploitent les fragilités sociales et culturelles.

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Sang-ho visite la Corée du Sud des années 70, qui s’apprête à vivre une révolution capitaliste incroyable, jusqu’à la faire sortir définitivement des pays dits pauvres pour rejoindre le club des pays en développement rapide. Il rappelle que la croissance fulgurante de pays comme la Chine s’est faite au détriment des populations ouvrières, soumises à un patronat autoritaire, sans limites, prêt à tous les excès pour satisfaire la clientèle occidentale, voire ses propres penchants narcissiques. D’une certaine façon, le réalisateur décrit la mécanique de la perversion dans le monde du travail, mais aussi dans la société en général, qui organise et stigmatise les populations les plus faibles.

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Le thriller fonctionne plutôt bien. On pourra regretter toutefois un aspect assez manichéen et un scénario prévisible. En outre, la fin est assez confuse. Néanmoins, l’ensemble est très plaisant, grâce à un rythme soutenu et une panoplie de personnages redoutablement malveillants, allant des sœurs de la victime jusqu’au patron sordide, en fin de vie, qui confie au fils et à la réalisatrice ses exploits délétères.

Le cinéma sud-coréen excelle particulièrement dans les fables sociales où l’horreur se mêle à la sordidité des ambiances. The Ugly s’inscrit dans cette tradition du film noir, le gore en moins. L’hémoglobine, souvent très présente dans les fictions coréennes, est remplacée ici par des portraits d’une grande cruauté. Le bien et le mal s’opposent de manière radicale et brute dans un environnement esthétique lui-même très glauque. Si Yeon Sang-ho ne met cette fois pas en scène des zombies, la monstruosité réside chez les humains qui, emportés par le poids du collectif, révèlent un visage démoniaque.