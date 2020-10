Peninsula - Yeon Sang-ho - Critique

Résumé : Quatre ans après le {Dernier train pour Busan}, il ne reste que des zombies dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande bien plus dangereuse que les zombies...

Critique : Auréolé du label « Cannes 2020 » et bénéficiant d’une saisissante actualité (il y est question d’une épidémie qui contraint les survivants à vivre dans une permanente quarantaine), Peninsula, le nouveau film de Yeon Sang-ho, était attendu par tous les spectateurs qu’avait enthousiasmés le coup d’éclat du Dernier train pour Busan : alors que le réalisateur a tenté, avec Psychokinesis, une peu convaincante excursion dans l’univers des super-héros, le long-métrage est présenté comme une suite au diptyque qu’il avait consacré aux zombies en 2016 et qui avait débuté avec le film d’animation Seoul Station. Il s’agit toutefois plutôt de ce que l’on appelle une sidequel, puisqu’il n’y est fait mention ni d’aucun personnage, ni d’aucun événement des deux premiers films. Et même si le cinéaste est animé par la louable intention de ne pas se répéter et s’est donné, en augmentant son budget, les moyens de ses ambitions, ce nouvel opus ne soutient malheureusement pas la comparaison avec les deux précédents. La filiation s’avère donc, malgré un évident jeu de correspondances, moins narrative que commerciale.

D’ordinaire, les divertissements régressifs que constituent les zombie flicks gagnent de l’épaisseur à la faveur de leur propos politique. Or, contrairement au Dernier train, qui moquait de façon manifeste le mode de vie urbain des Sud-coréens et faisait référence à la guerre de Corée, Peninsula, avec sa junte ubuesque qui fait régner la terreur sur un no man’s land infesté de zombies, ne nous permet pas de savoir si la cible de sa satire est la dictature qui sévissait en Corée du Sud jusqu’aux années 1980 ou bien la Corée du Nord de Kim Jong-un. Les morts-vivants, qui se déplaçaient aussi rapidement que des citadins affairés, se meuvent désormais (comme notamment dans World War Z), en hordes, sans que l’on comprenne s’il s’agit d’une métaphore de la population nord-coréenne ou des manifestations qui agitent actuellement le monde. Et de même que les personnages sont animés par des mobiles peu convaincants (à quoi peuvent servir des dollars, même par millions, dans un monde post-apocalyptique ?), son héros, un militaire en quête de rédemption, n’est accablé que par intermittence par le poids du remords et semble, le reste du temps, errer sans but dans des décors déjà vus qui n’offrent la possibilité que de péripéties rebattues.

Et, si la situation initiale est proche de celle de New York 1997 de John Carpenter et que la société recomposée autour des morts-vivants, ainsi que l’utilisation de la lumière pour les attirer, ne sont pas sans rappeler Land of the Dead de George Romero, l’Incheon de Peninsula semble principalement conçu sur le modèle du monde dévasté des Mad Max, dont on retrouve les scènes d’arène, mais aussi et surtout les courses-poursuites : toutefois, alors que dans le Dernier train, et chez George Miller, les effets spéciaux relevaient de l’artisanat, dans Peninsula, Yeon Sang-ho, sans doute aveuglé par son passé dans l’animation, fait le choix d’un tout-numérique qui confère à l’ensemble les allures d’une cinématique tirée d’une simple production vidéoludique (ce sont, d’ailleurs, des pré-adolescents qui s’y imposent comme les maîtres du jeu).

Tourné majoritairement en studio, Peninsula manque de ce que Walter Benjamin appelait une aura et donne le sentiment d’un film standardisé, volontairement internationalisé pour faciliter l’exportation. C’est sans doute pour éviter l’interdiction aux moins de seize ans que Yeon Sang-ho évite précautionneusement le gore et, pour satisfaire le public familial, qu’après nous avoir fait lourdement comprendre que le virus déshumanise même ceux qu’il ne contamine pas, le film s’achève par un interminable happy end, tout droit sorti d’un mélodrame humanitaire, qui en caricaturait presque, à grand renfort de violons et de bons sentiments, la fin du précédent long-métrage.

Il n’est donc pas certain que Peninsula, reprogrammé contre toute attente à sa date initiale « par solidarité avec l’ensemble de la filière cinéma », selon les mots de son distributeur ARP Sélection, parvienne, malgré son immense succès en Corée du Sud, à redonner un nouveau souffle à un box-office français durement frappé par l’épidémie de coronavirus.