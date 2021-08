The Visit - M. Night Shyamalan - critique

Critique : A bien des égards, The Visit constitue le net regain de forme d’un réalisateur à la trajectoire erratique : connu pour les twists de Sixième Sens (1999) et Incassable (2000), M. Night Shyamalan a ensuite perdu de sa créativité, ce que confirment des ratages artistiques tels que La jeune fille de l’eau (2006) ou Phénomènes, (2008). Et on n’épiloguera pas sur les naufrages suivants, Le Dernier Maître de l’air (2010) et After Earth (2013).

Après ces multiples échecs, on attendait peu de l’association du metteur en scène et du producteur Jason Blum (Paranormal Activity). Or, l’attelage débouche sur une série B indéniablement rusée, qui renouvelle le très formaté found footage, tout en distillant des références multiples aux films d’horreur, par l’intermédiaire de lieux idoines (cave, escalier sombre, sous-sol labyrinthique), d’objets connotés (balançoire, couteau), de personnages privilégiés (deux enfants menacés), de séquences déguisées en clins d’œil (dont un très net hommage à la fin de Psychose).

Au carrefour du récit initiatique et du thriller horrifique, l’histoire suit un frère et une sœur à travers le film qu’ils tournent. Les images sont nourries des confessions de leur mère divorcée, au passé complexe, de leur voyage en train pour retrouver leurs grands-parents, du séjour dans une grande maison campagnarde isolée, qui servira de cadre au déchaînement de la peur. Si le contenu s’accommode d’une gradation prévisible, avec des climax nocturnes conformes à l’orthodoxie du genre, l’incarnation des personnages par des acteurs inspirés contribue à un intérêt qui ne se dément pas. Le twist final, plutôt bien ficelé, engendre un affrontement longtemps retardé par des scènes d’abord intrigantes, puis menaçantes, Shyamalan alternant la fixité des cadres et le mouvement des personnages pour introduire une tension tout à fait intéressante, irriguée par une question presque métadiscursive : celui qui s’empare de la caméra devient le maître du jeu.

Dans sa conclusion, le long métrage cède à une forme de facilité grand-guignolesque, presque comme un aveu de faiblesse scénaristique. Mais, en attendant, The Visit, sorte de réécriture cinématographique d’Hansel et Gretel, est une sucrerie effrayante globalement délectable.