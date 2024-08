Tigresse - Andrei Tănase - critique

Résumé : Suite à un signalement, Véra, vétérinaire, accueille dans son zoo une femelle tigre à laquelle elle s’attache rapidement. Un soir, alors qu’elle vient de surprendre son mari en plein adultère, Vera, ivre de colère, omet de refermer la cage du fauve. Le lendemain, la tigresse est introuvable. La jeune femme et son mari prennent alors la tête d’une expédition improbable pour retrouver l’animal. Plus que la quête d’un tigre en fuite, cette battue devient pour Vera une réelle introspection sur sa vie, son couple et ses aspirations.

Critique : Véra est vétérinaire, s’occupe autant des petits animaux de compagnie que des grands animaux sauvages qui habitent le zoo. Parfois, elle vient au secours de fauves, dont cette tigresse qui manifestement est maltraitée par des propriétaires peu scrupuleux et peu soucieux de bientraitance dans le cirque dont ils s’occupent. Mais si elle fait montre d’une générosité certaine à l’égard de ses patients ou leurs maîtres, son mari tue le temps en la trompant avec une autre. Voilà le début de ce long-métrage roumain, Tigresse qui emmène les spectateurs dans l’intimité brisée d’une jeune femme, qui cherche autant à secourir le tigre qu’elle a malencontreusement fait échapper du zoo qu’à trouver pour elle-même une issue dans sa vie de couple.

Le long-métrage met en valeur un cinéma roumain assez rare sur nos écrans, qui ne verse surtout pas dans la noirceur austère telle que Cristian Mungiu a pu nous habituer. Il y a presque dans cette œuvre au format assez court une forme de légèreté bienvenue en cette période estivale. Tigresse n’est ni plus ni moins qu’une course-poursuite d’un animal sauvage qui s’est échappé dans la ville, doublée d’une réflexion personnelle sur l’avenir affectif et familial de celle qui le chasse. Le récit ne s’embarrasse pas de dialogues superflus, bobos sur les déboires amoureux d’un couple, mais va au cœur du nœud narratif. Ainsi, le film jouit de vraies qualités narratives et cinématographiques, dans le choix même opéré par le réalisateur en matière d’atmosphère générale et de refus frontal de dénoncer la situation économique et sociale de la Roumanie.

Pour autant, ce premier long-métrage ne révèle pas que des qualités. Le scénario se brûle parfois les ailes dans des ellipses qui empêchent de comprendre qui sont les différents protagonistes et le moteur de leurs actions. Le récit flirte parfois dangereusement avec l’invraisemblance, à commencer cette chasse interminable de la tigresse qui erre dans la forêt et la ville. On peine à comprendre comment un tel animal a pu s’enfuir si facilement d’un zoo et pourquoi la plupart des personnes qui s’associent à la vétérinaire sont si incompétents. En ce sens, le film hésite entre le rire acide et le drame, injectant d’ailleurs dans le propos une réflexion sur le deuil pas forcément utile pour l’histoire.

Andrei Tănase réalise ici son premier film de cinéma, forçant une certaine admiration. On imagine le parcours de combattant qui a été le sien pour récolter un budget digne de ce nom, et trouver une place chez les distributeurs. Car écrire une histoire d’amour en panne autour des émois d’une tigresse relève d’une vraie gageure. Le réalisateur, allié de ses acteurs principaux et surtout de la participation de l’animal assez impressionnante, réussit un tour de force qui mérite toute notre attention. Les femmes sont aussi à l’honneur dans cette fable urbaine originale, en la personne de la comédienne Catalina Monga.

Tigresse n’est pas le film de l’année bien évidemment. Mais il demeure une œuvre honnête, originale, qui aborde la question de la crise conjugale sur un versant tout à fait inventif. Il faut peut-être cette fuite de la tigresse hors de son enclos pour se rendre compte de la nécessité de faire parfois des choix et de prendre son destin en main. De là à dire qu’il y a une vraie proximité entre Véra et la fauve redoutable, il y a un pas à franchir encore. En tout cas, on aura passé une heure vingt assez agréable autour d’un animal furieux et d’une jeune femme déterminée à se libérer des cages dans lesquelles son existence l’a recluse.