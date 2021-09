Tout s’est bien passé - François Ozon - critique

Résumé : A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, demande à sa fille de l’aider à mourir.

Critique : Après Grâce à Dieu qui soulevait le voile de la pédophilie au sein de l’Église catholique, François Ozon adapte le livre de son amie Emmanuèle Bernheim et aborde un autre fait de société : celui de l’euthanasie, interdite dans notre pays mais autorisée chez certains de nos voisins, la Suisse entre autres.

Pour rendre supportable ce sujet douloureux qui en effraiera plus d’un, il fallait bien toute la délicatesse de ce réalisateur éclectique et curieux. Il s’extirpe volontairement du contexte politique et privilégie le prisme familial et tout particulièrement celui de la relation d’une fille (Sophie Marceau) blessée et d’un père (André Dussollier) facétieux et tyrannique. Une manière d’éviter tout débat éthique pour renvoyer chacun à des questions personnelles sur son rapport à la mort.

Copyright Carole Bethuel/Mandarin Prod. Foz

Certes, les premières scènes d’un réalisme déroutant peuvent laisser craindre un huis clos sur l’univers hospitalier et la maladie. Mais très vite, la vie reprend le dessus. D’ailleurs, si André Bernheim veut mourir, c’est parce qu’il aime la vie et ne peut plus vivre comme il l’entend. Profitant du moindre interstice pour glisser dans son récit dérision et humour, Ozon tourne le dos à toute forme de pathos et réussit le miracle de transformer une œuvre consacrée à la mort en un acte de vie.

Emmanuèle est à sa table de travail quand elle reçoit un appel téléphonique. Son père vient d’être victime d’un AVC. Pendant qu’elle court vers l’hôpital, se bousculent dans sa tête des pensées troubles et contradictoires à l’égard de ce géniteur fortuné et cynique, brillant et autoritaire, qui s’est marié par convenance bourgeoise, a navigué habilement entre homosexualité et vie de famille et entretenu des rapports ambigus avec les femmes de sa vie, tant sa femme (Charlotte Rampling) que ses filles (Sophie Marceau et Géraldine Pailhas). Emmanuèle, sa fille préférée, n’a jamais été épargnée ni par ses sarcasmes, ni par ses névroses (de nombreux flash-back nous donnent l’ampleur de sa froideur). C’est donc à elle qu’il confie son désir de mort qui marque le début de ce récit très intime.

Copyright Carole Bethuel/Mandarin Prod. Foz

La réalisation d’une simplicité assumée tient à distance toute morbidité pour laisser éclater l’humanité de personnages, pris dans le tourbillon de non-dits, relations inavouées et déséquilibres familiaux. Si Sophie Marceau, entre doute et détermination, tient ici l’un des plus beaux rôles qu’elle nous ait offerts depuis longtemps, c’est la prestation époustouflante d’André Dussollier qui force l’admiration. Il nous communique sans peine son plaisir à se glisser dans la peau de ce vieil homme indigne, à priori peu sympathique qui, malgré son visage figé et son élocution laborieuse, conserve encore assez de vivacité pour dédramatiser la situation à grands coups de traits caustiques et humoristiques. Histoire de ne jamais sombrer dans le mélodrame, la fin s’autorise même à instiller quelques gouttes de suspense.

Un film émouvant et digne qui ne manquera sans doute pas de créer la polémique tant sur le fond que la forme mais a l’avantage d’ouvrir la réflexion sans jamais prendre parti autour d’un thème universel risquant de s’inviter de plus en plus souvent dans nos sociétés modernes.