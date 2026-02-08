Trilogie JEUNESSE - Wang Bing - test Blu-ray

Le 8 février 2026
Un coffret vidéo indispensable pour une trilogie documentaire hors norme déjà distribuée en salles. Carlotta a intelligemment fait face à la question de la durée en proposant une option inédite.
– Sortie Coffret Blu-ray : 4 février 2026
Le film : Le cinéma de Wang Bing, à l’instar de ceux de Frederick Wiseman ou Béla Tarr, est on ne plus plus intimidant. Parce qu’il vient d’un lieu géographique éloigné où les films sont difficilement exportés jusqu’en Europe mais surtout parce que le cinéaste confronte le spectateur à la lenteur de la vie avec des documentaires extrêmement longs. C’est le cas de la trilogie JEUNESSE vu comme une seule et même œuvre composée de trois documentaires de 3 heures.
Le distributeur CARLOTTA FILMS a intelligemment procédé pour l’édition du coffret vidéo en proposant une option inédite : un mode de visionnage alternatif des trois films sous forme sérielle, découpés en 23 épisodes. Ainsi les films deviennent accessibles pour un plus large public, non habitué aux extrêmes durées. Une question peut se poser sur le fait d’une potentielle dénaturalisation de l’œuvre par cette option qui tronçonne le film. Faut-il faire une croix sur une rencontre entre Wang Bing et un nouveau public par pure idéologie académique et donc élitiste ? Évidemment que voir tout d’un trait est la "meilleure" façon de visualiser et comprendre les enjeux auxquels Wang Bing souhaite nous rapprocher. Il n’y a que dans le dispositif originel qu’on peut ressentir pleinement la condition précaire des travailleurs. Sur le premier volet, Wang Bing a lui-même tronçonné 600 heures de rushs pour faire un montage de 10 heures pour finalement n’en faire qu’un film de 3 heures, ce qui est l’équivalent d’un court-métrage pour le cinéaste. J’aime penser que Wang Bing a pensé sa trilogie comme une œuvre regardable pour les spectateurs qui n’ont pas le temps ou les ouvriers de Zhili. Des documentaires sur le temps, pour ceux qui n’en ont pas, tellement le monde industriel les engloutit. Le découpage optionnel offert par les Blu-ray favorise ce visionnage pensé pour un autre public que celui de Cannes ou Locarno. Avoir du temps est un luxe, le cinéma de Wang Bing le prouve grave à sa magnifique trilogie.
Disponible en coffret 3 Blu-ray
Étui rigide + Digipack + Livret
Masters HD
Versions originales sous-titrées français
LES 3 FILMS
BLU-RAY 1 : JEUNESSE (LE PRINTEMPS) (2023 – Couleurs – 215 mn)
BLU-RAY 2 : JEUNESSE (LES TOURMENTS) (2024 – Couleurs – 226 mn)
BLU-RAY 3 : JEUNESSE (RETOUR AU PAYS) (2024 – Couleurs – 152 mn)
LES SUPPLÉMENTS
. CONVERSATIONS AVEC WANG BING PAR OLIVIER PÈRE (6 mn / 37 mn)
. EXTRAIT DE LA REMISE DU PRIX JEAN VIGO 2025 (5 mn)
. BANDES-ANNONCE
LE LIVRET EXCLUSIF (80 PAGES)
Trois grands entretiens avec le cinéaste et trois analyses de spécialistes de la société chinoise.
EN OPTION INÉDITE : UN MODE DE VISIONNAGE ALTERNATIF DES
TROIS FILMS SOUS FORME SÉRIELLE, DÉCOUPÉS EN 23 ÉPISODES
