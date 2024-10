Joker : Folie à deux - Todd Phillips - critique

Résumé : À quelques jours de son procès pour les crimes commis sous les traits du Joker, Arthur Fleck rencontre le grand amour et se trouve entraîné dans une folie à deux.

Critique : On se souvient d’un Joker ricanant, nourri par l’enthousiasme des foules, qui ne manquait pas d’idée ou d’énergie pour parvenir à ses fins. Cette fois, l’homme a vieilli, il pourrit dans une prison où les matons emploient des méthodes peu académiques pour garder le contrôle sur les prisonniers, il ressemble à une branche morte tant il est maigre. Curieusement, le héros psychopathe a perdu de sa faconde, il se laisse maltraiter par les gardiens, et surtout a perdu tout initiative pour se sortir de la situation où il se trouve. Puis l’amour survient, à travers des groupes de chant, dans la personne d’une pyromane chanteuse, qui n’est pas moins que l’artiste célèbre Lady Gaga.

Le long-métrage de Todd Phillips se démarque dans le mélange des approches et des styles dans la mise en scène. Le propos va et vient entre la comédie musicale, le film de procès et la romance sentimentale. Les personnages semblent eux-mêmes assez perdus dans ces directions hétéroclites, ne sachant plus s’ils doivent privilégier l’humour, le drame ou la cruauté. D’ailleurs, le récit se perd dans des confusions où l’on apprend notamment que la jeune chanteuse n’est pas celle qu’on croit, et surtout que le Joker a finit d’incarner le clown fantasque et terrible. Bref, Joker : Folie à deux apparaît comme une fiction moins palpitante que fanée, où les héros peinent à trouver leur identité.

Une majeure partie du long-métrage se passe dans la salle du procès, alternant avec la vie dans la prison où l’on ne comprend pas bien la présence des femmes et les licences accordées par les gardiens à la tête du client. On ne nie pas qu’il s’agit d’une fiction, mais un peu de vraisemblance s’impose. C’est là tout le problème. Les deux amoureux ne devraient pas se croiser, surtout eu égard à la manière où, dans l’épisode précédent, le Joker était solidement gardé par les justiciers. Le clown psychopathe semble sur le déclin de sa carrière criminelle, ce qui lui confère mille et une opportunités de s’échapper et de commettre d’autres forfaits. En réalité, il se soumet avec une grande conformité aux rouages de la justice, pendant que le peuple de délinquants appelle sagement à sa libération.

Peut-on dire que Joker : Folie à deux est raté ? Pas vraiment. En même temps, il ne s’agit pas non plus d’une réussite. Le rythme est trop lent, confus. Seule demeure intéressante la mise en lumière de la comédienne et chanteuse Lady Gaga qui fait la démonstration de son irrésistible talent d’interprète. Sa voix rocailleuse rappelle celle d’Amy Winehouse. On lui connaît des tenues incroyables, or, elle semble freinée dans son goût immodéré pour les vêtements, les coiffures et les maquillages fantasques.

Joker : Folie à deux est un film sage, trop sage. Le récit aurait largement mérité d’être raccourci d’une bonne heure. Les dialogues n’en finissent pas, n’apportant finalement rien de plus qu’on ne sache dès le début de la personnalité des uns et des autres. Todd Phillips a réalisé un long-métrage paresseux, passant à côté de personnages qui auraient pu être passionnants comme le procureur, l’avocate de la défense et le jeune tolard, vaguement amoureux du Joker.

La fin laisse présager une suite prochaine dans la figure d’un successeur au Joker. Espérons que la réalisation reprendra du punch, s’entourera de scénaristes féconds et novateurs.