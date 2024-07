Twisters - Lee Isaac Chung - critique

Résumé : Ancienne chasseuse de bourrasques, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu’elle était étudiante. Désormais, elle préfère étudier le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York. Mais lorsque son ami Javi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l’action. Elle rencontre alors le charmant et téméraire Tyler Owens, célèbre pour ses vidéos de chasse aux tornades postées sur les réseaux sociaux. Alors que la saison des tempêtes atteint son paroxysme, des tornades d’une ampleur sans précédent mettent leurs vies en péril.

Critique : Twister premier du nom était la définition même du blockbuster oubliable comme les années 1990 en ont produit à la pelle : cinéaste inégal (Jan de Bont, à qui l’on doit l’exemplaire Speed comme l’épouvantable Hantise), script vite fait mal fait, personnages taillés à la hache... Même l’estampille Amblin, encore synonyme une décennie plus tôt de divertissement populaire engageant (Gremlins, Les Goonies, tout de même) ne faisait plus tout à fait illusion. Vraiment pas de quoi éructer que c’était mieux avant… ni, sans doute, de sortir le défibrillateur et ramener ce patient-là à la vie pour une suite. C’était sans compter sur l’abnégation de Warner, en quête de marques lucratives les années où Denis Villeneuve n’est pas disponible pour chasser dans la Dune – en attendant, peut-être, un énième reboot de Harry Potter ?

Daisy Edgar-Jones, Glen Powell

Plus qu’une séquelle ou un reboot, Twisters est toutefois une relecture du film originel, qui en reprend le sujet (des pieds nickelés courent après des tempêtes et… c’est à peu près tout) pour le dépoussiérer et le moderniser. Il est étonnant, d’ailleurs, qu’aucun personnage du précédent volet ne revienne (certes, Bill Paxton et Philip Seymour Hoffman nous ont quittés, mais Helen Hunt n’aurait peut-être pas dit non à une apparition ?) Une modernisation qui tient surtout en des efforts apparents d’inclusivité – l’équipe de météorologues est effectivement bien moins albâtre qu’il y a vingt-cinq ans – et d’un happy ending qui n’inclut même plus, voyez-vous cela, de bisou entre la fille et le garçon.

La modernité a toutefois des limites : pour toutes les catastrophes naturelles montrées sans prendre de gants (de plus en plus nombreuses aux dires du film… et de la communauté scientifique), pour toutes ces familles peu ou mal couvertes qui se retrouvent à la rue face à des entrepreneurs charognards et un État qui fait la sourde oreille, Twisters se refuse à prononcer le gros mot, l’épithète de la discorde : celui de « réchauffement climatique ». Une stratégie d’évitement sémantique dont le réalisateur Lee Isaac Chung faisait récemment le service après-vente : « Je voulais m’assurer que le film ne mettait en avant aucun message. » Comprendre : ne désincitait pas les presque 15 % d’Américains niant encore les effets délétères de ce dérèglement à prendre leur place pour le film. Dommage, d’autant plus quand on a vu Minari, précédent film de Chung, touchante chronique d’une famille coréenne devant se dépatouiller avec une ferme quand elle débarque en Arkansas, qui mettait autrement plus les mains dans le cambouis et la terre.

Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos, Glen Powell © 2024 Melinda Sue Gordon/Universal Pictures ; Warner Bros. Pictures & Amblin. Tous droits réservés.

Au crédit du film, il faut mettre des séquences d’intempérie diablement efficaces, qui justifient presque à elles seules la découverte de Twisters au cinéma – sur écran de téléphone, on n’ose même pas imaginer… D’autant que le bruit de la pluie et de la grêle a comme bénéfice caché de couvrir les dialogues bancals, jargonneux quand ils ne sont pas passe-partout, comme c’était déjà le cas dans le premier film. Surtout, Twisters a eu la bonne idée de faire le plein de sang neuf : de Daisy Edgar-Jones à Anthony Ramos, de Sasha Lane à Kiernan Shipka, les interprètes ne sont pas des inconnus et ont déjà traîné leur guêtres dans des séries Netflix ou des longs-métrages indépendants ; reste qu’il s’agit pour la plupart de leur première trempette dans le bain du blockbuster et que tous et toutes s’en sortent avec les honneurs. Le dénommé Glen Powell sans doute mieux que quiconque : ce beau gosse au physique de surfeur a déjà été adoubé par Tom Cruise, star à qui il passait les plats dans Top Gun : Maverick. S’il se débrouille bien, ce gaillard-là pourrait bien devenir le prochain Ryan Gosling – et ça, c’est pas du vent.