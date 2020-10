Gremlins - la critique du film

Résumé : Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal : un mogwai. Son ancien propriétaire l’a bien mis en garde : il ne faut pas l’exposer à la lumiere, lui éviter tout contact avec l’eau, et surtout, surtout ne jamais le nourrir apres minuit... Sinon...

Critique : Plus de trois décennies après sa sortie, la comédie fantastique de Joe Dante demeure une référence du genre, à la fois absurde, joyeuse, subversive, armée des plus mauvaises intentions contre un certain ethos du conservatisme yankee. Véritable succès du box-office, en 1984, Gremlins a rassemblé 3.500.000 entrées et engendré des avatars monstrueux loin d’être réussis, comme le passable Critters, un petit succès à son époque.

Produit par Steven Spielberg, ce divertissement acide ne devait pas, au départ, bénéficier de la présence de Gizmo, charmante boîte de Pandore sous la forme d’une peluche, qui génère des créatures beaucoup moins attrayantes lorsqu’on l’expose à l’eau. Il était prévu, au contraire, que le petit génie de la série B, Joe Dante, dont le parodique Piranhas (1978) avait déjà proposé une divertissante relecture des Dents de la mer, mette en scène un pur film d’horreur.

Finalement, l’hybridation entre comédie et angoisse permit à cette production de creuser un sillon original, en organisant des scènes mémorables, où le suspense côtoie souvent le grotesque : on pense en particulier à cette chasse aux Gremlins, qui mobilise certains objets issus de l’innovation technologique (tel le micro-ondes où explose l’un des monstres), le réalisateur mettant en boîte la société de consommation, à travers un saccage orchestré par ces êtres intenables.

Les gags s’accumulent, dans une bourgade habillée à la fois aux couleurs de Noël et de Disney, comme pour opposer la furie dévastatrice des affreuses bestioles au conservatisme risible d’une certaine Amérique. Les Gremlins, sans foi ni loi, trafiquent le système électrique d’un monte-escalier, fument plusieurs cigarettes en même temps, boivent plus que de raison, se projettent un vieux Blanche-Neige en jetant des pop-corns partout, s’adonnent à l’exhibitionnisme. Bref, le politiquement correct, empreint de valeurs familialistes, est joyeusement torpillé par ces créatures pandémiques et gluantes. Les véritables stars de ce film, ce sont elles, bien plus que les deux héros, de jeunes gens très bien mis qui, bien sûr, rétabliront l’ordre, avant de restituer Gizmo à son propriétaire, puisque le mal est arrivé par lui.

Passons sur cette fin larmoyante et retenons ce qui précède : un pur ball-trap joyeux sans temps mort. Si la suite de ce grand succès, cinq ans plus tard, vira au grand n’importe quoi, on imagine aujourd’hui quel sort des Gremlins ressuscités pourraient réserver aux rednecks de l’Amérique trumpienne. Et on se plaît à rêver d’une suite sarcastique.