Un air de famille - la critique

Résumé : Toutes les semaines dans la famille Menard, on se réunit au café dont Henri est le patron et on va manger tous ensemble Aux ducs de Bretagne. Ce soir, qui est pourtant un jour de fête, car c’est l’anniversaire de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d’Henri, est partie une semaine pour réfléchir, ce qui va déstabiliser les autres membres de la famille.

Critique : Difficile de transposer un succès de la scène au grand écran. Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri s’en sont peut-être rendus compte lorsqu’à la sortie de Cuisine et dépendances, certaines mauvaises langues déploraient le manque de rythme de la version sur pellicule. Et c’est sans doute cette raison qui les a poussés à recourir aux services de Cédric Klapisch, deux ans plus tard, lors de l’adaptation cinématographique D’un air de famille. Car, s’il y a bien une caractéristique que l’on ne peut pas enlever à ce réalisateur, c’est évidemment de vivre son métier à cent à l’heure. Non content, en effet, de collaborer à la même époque avec le couple Bacri-Jaoui, il venait tout juste de finir le tournage d’un projet plus personnel, Chacun cherche son chat.

"L’intéressant, en les faisant en même temps, déclarait-il au magazine Première en 1996, c’est qu’il y a avait un travail sur la spontanéité et la légèreté d’un côté [dans Chacun cherche son chat, ndlr], et de l’autre, un travail sur la technique et la précision." Technique, avec le recours au flash-back, et précision, pour rester fidèle à la finesse des dialogues, ont donc été les maîtres mots - pour ne pas dire les secrets de la réussite - de son adaptation. A cela, il faut ajouter la subtilité et l’énergie avec lesquelles Klapisch s’est évertué à reconstituer l’univers d’une famille au bord de l’essoufflement, qui fête un anniversaire dans une gargote de banlieue, sous le regard moribond d’un chien paralysé. Le tout donne une petite orfèvrerie et quelques moments cultes.