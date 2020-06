Un condé - Yves Boisset - critique

Résumé : De nuit, dans une rue obscure, Roger Dassa (Pierre Massimi) est rossé par trois hommes de main de Tavernier, gangster qui est officiellement promoteur immobilier, doublé d’un homme politique. L’un d’entre eux (Henri Garcin) stoppe la rixe en informant Dassa qu’il ne s’agit là que d’un avertissement. Dassa, propriétaire, avec sa soeur (Françoise Fabian) d’une boîte de nuit, ne veut pas travailler pour Tavernier qui veut l’entraîner dans le trafic de drogue. Bien que son ami Dan Rover (Gianni Garko) soit venu lui prêter main forte, Dassa sera tué lors d’une seconde agression perpétrée par le même trio.

Critique : Ce troisième long métrage d’Yves Boisset est un pur polar bien noir, où résonne timidement une dimension politique. Le personnage de Tavernier esquisse les futurs hommes politiques, plus que douteux, qui vont émailler bon nombre des prochaines productions du cinéaste. Le récit se concentre plus sur cinq protagonistes bien dessinés : deux policiers et trois gangsters.

Les premiers sont Barnero (Bernard Fresson), droit et idéaliste et Favenin (Michel Bouquet), le "condé" du titre (en argot du milieu, un condé est un inspecteur de police), froid, violent et vengeur. Les seconds s’appellent Viletti (Michel Constantin), malfrat à l’ancienne. Jusqu’au-boutiste, mais respectant un certain code de l’honneur,

Georgy "Beausourire" (Henri Garcin), agressif et sadique, a le rictus plaqué sur le visage visage, d’où le surnom. Et Dan (Gianni Garko) est l’ami fidèle qui voudra venger son ami coûte que coûte.

Yves Boisset, qui soigne toujours sa distribution, s’est aussi entouré de Françoise Fabian, la sœur de Roger (joué par Rufus), le bon copain anar et Adolfo Celi, le chef de la police, équivoque.

A noter aussi la présence du chanteur Théo Sarapo, en gangster peureux, qui n’apparut que dans deux films, le Judex de Georges Franju en 1963 et celui-ci.

La noirceur et la dureté du récit, associées à une solide distribution font du Condé un excellent polar de ce début des années 70