Un, deux, trois - Billy Wilder - critique

Résumé : Berlin, 1961. C.R. MacNamara (James Cagney) est le directeur local de Coca-Cola pour Berlin-Ouest. Il envisage de conquérir le marché russe qui lui permettrait d’obtenir une mutation tant attendue pour Londres.

Critique : L’affectation à Berlin-Ouest était une relégation pour MacNamara après un fiasco financier au Moyen-Orient. Outre la conquête du marché russe, il va devoir accepter de prendre en charge Scarlett (Pamela Tiffin), la fille étudiante du directeur général basé aux États-Unis, afin de lui faciliter le tour d’Europe qu’elle entame.

Les choses vont s’accélérer et se compliquer pour l’homme d’affaires quand il va devoir gérer simultanément des problèmes avec : trois émissaires russes chargés de contrôler la validité du contrat, son épouse (Arlene Francis) qui décide de rentrer aux États-Unis avec leurs deux enfants, et Scarlett qui, après une fugue, lui annonce son récent mariage avec Otto (Horst Buchholz), un militant pro-soviétique, et ce sans compter l’arrivée imprévue des parents de Scarlett...

Sur une intrigue qui tient du vaudeville (adaptation d’une pièce de théâtre de l’Austro-Hongrois Ferenc Molnár datant de 1929), Billy Wilder, associé à I.A.L. Diamond, avec qui il fait désormais équipe à l’écriture, va nous entraîner dans un incroyable tourbillon. Mené tambour battant, le film, sans aucun temps mort, rend tout à la fois hommage à son mentor Ernst Lubitsch, et aux Marx Brothers, tout en ancrant son récit dans l’actualité politique de la séparation des deux Allemagne.

Le cinéaste a choisi pour le rôle principal James Cagney, spécialiste des rôles de dur, pour son débit rapide. Même si les deux hommes se sont mal entendus, le résultat est tout à fait stupéfiant. À noter que ce sera aussi la dernière apparition de l’acteur au cinéma avant un tout dernier rôle tardif en 1981 dans Ragtime de Miloš Forman.

L’histoire totalement farfelue est dotée d’une mise en scène inventive qui se déroule sur un rythme on ne peut plus trépidant. On peut s’amuser à pointer les références cinématographiques qui ne cessent d’émailler le récit y compris pour certaines aux propres films précédents de Wilder, et un clin d’œil furtif à un geste qui a marqué le début de la carrière de Cagney : la scène du pamplemousse dans L’ennemi public (The Public Enemy, 1931).

Le film n’en oublie pas moins pour autant le contexte politique qui marquait le Berlin des années 1960, en en faisant l’un des ressort de l’histoire et en renvoyant dos à dos avec malice les différentes forces en place et leurs idéologies, sans ménager particulièrement les autorités américaines.

Cette féroce et insolente comédie qui file à toute vitesse, et fut un échec à sa sortie, montre bien toute l’étendue du talent de Billy Wilder et mérite bien d’être redécouverte.