La vie privée de Sherlock Holmes - Billy Wilder - critique

Résumé : Lancé sur la piste d’un disparu, Sherlock Holmes se retrouve en Écosse pour découvrir que le monstre du Loch Ness est un sous-marin et que les environs sont truffés d’espions.

Critique : Nul doute que le réalisateur et son scénariste favori, I.A.L. Diamond, se sont amusés comme des petits fous à bâtir cette histoire où l’on retrouve tous les ingrédients qui ont fait la gloire du célèbre détective, mais pimentés à la sauce Wilder. En fait, n’ayons pas peur des mots, cette Vie privée de Sherlock Holmes est probablement le meilleur film jamais réalisé autour de l’univers de Conan Doyle. Les dialogues sont brillants, l’humour mordant, le cynisme décapant et le drame au bout de la route. La paire en tête de distribution est impeccable : Robert Stephens incarne un Holmes sophistiqué, mélancolique et coléreux, Colin Blakely un Watson coureur et alcoolique, bien plus excitant que toutes ses autres personnifications à l’écran. Ajoutez à cela un scénario parfaitement futé, un montage bourré d’énergie et une musique inoubliable (le Concerto pour violon et orchestre de Miklos Rosza) et vous aurez compris qu’il faut courir redécouvrir ce film boudé à sa sortie par le public et si souvent oublié dans la filmographie de Billy Wilder au profit d’œuvres à l’ironie beaucoup moins subtile.