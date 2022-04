Une histoire du cinéma français (1950-1959) - Philippe Pallin, Denis Zorgniotti - critique du livre

Résumé : "Une histoire du cinéma français" se présente comme une série d’ouvrages, classés par décennies successives (des années 30 à nos jours) pour offrir au lecteur un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur ainsi qu’un grand dossier thématique abordant pour le cinéma les questions essentielles de la période. À travers ces analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, social, politique et même technique, ce livre se veut le récit pertinent – et à l’occasion, impertinent ! – de l’histoire, riche mais encore trop méconnue, de notre cinéma.

Critique : Troisième tome d’une série de livres classés par décennies, Une histoire du cinéma français (1950-1959) a été coécrit par deux spécialistes du septième art. Philippe Pallin, inspecteur de l’Éducation nationale, a été enseignant et formateur en histoire et techniques du cinéma. Il est décédé en 2020, et son fils François lui avait rendu hommage à la fin du premier volet. Le second auteur, Denis Zorgniotti, est journaliste et critique de cinéma et musique. Une histoire de cinéma français est palpitant dans la richesse de sa documentation, la pertinence de ses analyses et son style élégant, les auteurs évitant à la fois l’hermétisme du jargon universitaire et les excès de la vulgarisation. Ils s’inscrivent dans la lignée de Claude Beylie, Raymond Chirat, Marcel Martin et autres passionnés (et passionnants) amoureux du cinéma français.

Les Quatre Cents Coups

Préfacé par Patrick Brion, le volet 1950-1959 a le mérite de réhabiliter une décennie de cinéma souvent taxée d’académique par les thuriféraires des Cahiers du Cinéma et de la Nouvelle Vague, qui ne plaçaient dans leur chapelet que les œuvres de Renoir, Becker, Bresson et quelques autres. Pourtant, d’autres grands cinéastes ont donné le meilleur d’eux-mêmes au cours de ces années 50, à commencer par le génial Max Ophüls, qui s’est surpassé avec quatre chefs-d’œuvre dont Madame de… (1953) et Lola Montès (1955), incompris à l’époque. Et bien que stigmatisés avec le condescendant label de « qualité française », des réalisateurs de talent ont donné des pépites, tels René Clair (La beauté du diable, 1950), René Clément (Jeux interdits, 1952), Henri Decoin (La vérité sur Bébé Donge, 1952), Claude Autant-Lara (La traversée de Paris, 1956) ou Julien Duvivier (Marie-Octobre, 1959). On regrettera toutefois l’absence d’articles sur Alexandre Astruc ou Jacqueline Audry, quand Roger Vadim et Cayatte ont droit à une biographie et Henri Verneuil est honoré avec le médiocre La vache et le prisonnier (1959). Le théoricien de la caméra-stylo est toutefois évoqué à huit reprises et Olivia (Audry, 1951) est l’objet de plusieurs lignes à la page 70. Des portraits d’acteurs partagés entre Paris et Hollywood (Charles Boyer, Maurice Chevalier) auraient été également bienvenus. Ces réserves sont en fin de compte mineures, tant on savoure la qualité d’un ouvrage dont les dossiers sont passionnants, du rôle des décorateurs à Zola scénariste, en passant par le polar des années 50 et les relations entre peinture et cinéma. Et si BB illustre la photo de couverture, des portraits de nombreux autres interprètes agrémentent ce volet, de Danielle Darrieux à Jean-Claude Brialy en passant par Bourvil et Jeanne Moreau. On attend avec impatience le quatrième volet de cette série d’ouvrages, qui nous plongera au cœur des années 60 et de l’apogée de la Nouvelle Vague.