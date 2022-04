Une histoire du cinéma français (1940-1949) - Philippe Pallin, Denis Zorgniotti - critique du livre

Résumé : "Une histoire du cinéma français" se présente comme une série d’ouvrages, classés par décennies successives (des années 30 à nos jours) pour offrir au lecteur un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur ainsi qu’un grand dossier thématique abordant pour le cinéma les questions essentielles de la période. À travers ces analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, social, politique et même technique, ce livre se veut le récit pertinent – et à l’occasion, impertinent ! – de l’histoire, riche mais encore trop méconnue, de notre cinéma.

Critique : Second tome d’une série de livres classés par décennies, Une histoire du cinéma français (1940-1949) a été coécrit par deux spécialistes du septième art. Philippe Pallin, inspecteur de l’Éducation nationale, a été enseignant et formateur en histoire et techniques du cinéma. Il est décédé en 2020, et son fils François lui avait rendu hommage à la fin du premier volet. Le second auteur, Denis Zorgniotti, est journaliste et critique de cinéma et musique. Une histoire de cinéma français est palpitant dans la richesse de sa documentation, la pertinence de ses analyses et son style élégant, les auteurs évitant à la fois l’hermétisme du jargon universitaire et les excès de la vulgarisation. Ils s’inscrivent dans la lignée de Claude Beylie, Raymond Chirat, Marcel Martin et autres passionnés (et passionnants) amoureux du cinéma français.

Daniel Gélin dans Rendez-vous de juillet, Union Générale Cinématographique (UGC), Société Nouvelle des Établissements Gaumont (SNEG) © 2022 Éditions LettMotif. Tous droits réservés.

Préfacé par Thierry Frémaux, le volet 1940-1949 se concentre sur une période particulière du cinéma français. Celui-ci a paradoxalement connu une effervescence artistique pendant l’Occupation, malgré les restrictions budgétaires, la censure de Vichy et le contrôle des autorités allemandes. De Remorques (Jean Grémillon, 1941) aux Enfants du paradis (1945) de Marcel Carné (tourné en zone libre), en passant par Le corbeau (1943) de Henri-Georges Clouzot (produit par Continental Films), toute une galerie de chefs-d’œuvre traverse ces années. Celles d’après-guerre oscillèrent entre le pessimisme (Panique de Julien Duvivier, 1946) et l’insouciance (Rendez-vous de juillet de Jacques Becker, 1949). Ce long métrage illustre d’ailleurs la couverture du livre avec un portrait de Daniel Gélin. L’entretien du mythe de la Résistance n’est pas oublié avec des analyses de La bataille du rail (1946) de René Clément ou Le silence de la mer (1949) de Jean-Pierre Melville. Les auteurs de l’ouvrage restent fidèles à la démarche du premier tome, mettant en avant pour chaque année une « Présentation », « Le film de l’année », des « Gros plans » des « Coups de cœur », ainsi qu’un réalisateur, un acteur et une actrice dont les carrières sont retracées avec pertinence. Les « Arrêts sur images » (autre critiques) et « En accéléré » (autres films) sont encore appréciables. Et le lecteur se délectera toujours des dossiers annuels, comme ceux sur le fantastique, le documentaire, la prostitution féminine au cinéma, et surtout la Collaboration et la Résistance, les auteurs mettant l’accent sur les ambiguïtés des parts d’« ombres et lumières » inhérents à la période, que ce soit dans les thématiques des films ou le parcours de diverses personnalités, de Jean Cocteau à Maurice Chevalier. Les apprentis cinéphiles et autres amoureux du cinéma (re)découvriront de grands auteurs de notre patrimoine, tels Robert Bresson et Jean Cocteau. Pour autant, Philippe Pallin et Denis Zorgniotti ne négligent pas des réalisateurs jugés plus mineurs et qui seront la cible des tenants de la doxa des Cahiers : Henri Decoin ou Claude Autant-Lara ont ici droit à de passionnants portraits. Et l’on sera reconnaissant aux auteurs d’avoir mis en lumière des raretés méconnues, comme Le lit à colonnes (1942) de Roland Tual ou L’armoire volante (1948) de Carlo Rim. En ce sens, ils prolongent la démarche curieuse et hors des sentiers battus d’un Bertrand Tavernier dans son documentaire Voyage à travers le cinéma français. Mais Les dernières vacances (1948) de Roger Leenhardt aurait mérité plus de développement. Et l’on regrette l’absence d’article sur Edmond T. Gréville, cinéaste malchanceux mais talentueux ; il est toutefois évoqué à huit reprises. Quant aux pages dédiées aux interprètes, elles constituent toujours un véritable régal, des mythiques Micheline Presle, Simone Signoret et Gérard Philipe, à des artistes plus ou moins oubliées (Renée Faure, Josette Day), en passant par les « excentriques » Blier, Ledoux ou Gabrielle Dorziat, en dépit de l’absence de coup de projecteur sur Maria Casarès ou Madeleine Robinson. Les illustrations visuelles sont sobres et pertinentes. Au final, l’ouvrage est indispensable.