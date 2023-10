Une histoire du cinéma français (1970-1979) - Denis Zorgniotti, Ulysse Lledo - critique du livre

Résumé : "Une histoire du cinéma français" se présente comme une série d’ouvrages, classés par décennies successives (des années 30 à nos jours) pour offrir au lecteur un panorama complet du cinéma français. Pour chaque année sont mis en avant les films majeurs, un grand réalisateur, une actrice et un acteur ainsi qu’un grand dossier thématique abordant pour le cinéma les questions essentielles de la période. À travers ces analyses, et la mise en perspective des œuvres et des artistes dans un contexte historique, social, politique et même technique, ce livre se veut le récit pertinent – et à l’occasion, impertinent ! – de l’histoire, riche mais encore trop méconnue, de notre cinéma.

Critique : Cinquième tome d’une série de livres classés par décennies, Une histoire du cinéma français (1970-1979) est l’œuvre de deux spécialistes du septième art. Denis Zorgniotti a été notamment journaliste et critique de cinéma et musique, et enseigne l’Histoire du cinéma à 3IS Nantes. Ulysse Lledo, diplômé en études cinématographiques, est enseignant et critique de cinéma. Il succède à Philippe Pallin, coauteur des deux premiers volets, décédé en 2020. Une histoire de cinéma français est palpitant dans la richesse de sa documentation, la pertinence de ses analyses et son style élégant, les auteurs évitant à la fois l’hermétisme du jargon universitaire et les excès de la vulgarisation. Ils s’inscrivent dans la lignée de Claude Beylie, Raymond Chirat, Marcel Martin et autres passionnés (et passionnants) amoureux du cinéma français.

Le Jouet, Fideline Films / Renn Productions © 2023 Éditions LettMotif. Tous droits réservés.

Les taches de rousseur de la délicieuse Marlène Jobert sont en couverture du présent volume qui reprend les caractéristiques des précédents. L’introduction pertinente, intitulée « l’âge d’or des films du milieu », cerne les enjeux d’une décennie qui a mis en avant des auteurs ancrés dans un cinéma populaire et accessible (Claude Sautet, Bertrand Tavernier, Bertrand Blier…), après les années 60 associées essentiellement à l’intellectualisme de la Nouvelle Vague. Tout au long de l’ouvrage, les auteurs célèbrent ce cinéma combinant exigence d’auteur et plaisir du spectateur, comme le montrent les « Coups de cœur » pour Le cercle rouge, Max et les ferrailleurs, La meilleure façon de marcher ou Buffet froid. Ce qui ne les empêche pas d’élire « Film de l’année » des œuvres radicales comme La maman et la putain et Le dossier 51, tout en mettant en lumière dans « Arrêts sur images » des produits plus ouvertement commerciaux, du Voyou de Claude Lelouch au Coup de sirocco d’Alexandre Arcady. Cette ouverture d’esprit, qui n’exclut pas l’exigence critique, se retrouve aussi dans le choix des dossiers annuels, couvrant aussi bien le cinéma expérimental que la comédie, tout en insistant sur l’importance, dans les années 70, d’un cinéma ouvertement politique ou féministe. Le style des analyses, à la fois claires et rigoureuses, ravira également le lecteur dans les biographies d’interprètes, découvrant la guerre des « Isabelle » (Adjani et Huppert), mais aussi le parcours de stars plus âgées (Simone Signoret) ou de comédiens plus discrets (Charles Denner, Bulle Ogier). Bien sûr, le choix de classer les longs métrages entre « Le film de l’année », « Gros plan », « Coups de cœur », « Arrêts sur images » et « En accéléré » comporte forcément une part de subjectivité. On regrettera ainsi l’absence de citation des films de Gérard Blain réalisateur, quand Le vieux fusil, œuvre peu subtile à notre sens, a droit à trois pages. Mais cette remarque est un détail, tant l’ouvrage est riche en informations et développements passionnants. Il devrait contribuer à faire découvrir le riche septième art français des années 70 à une nouvelle génération de cinéphiles, tout en ravivant les souvenirs des plus anciens, et inspirer les organisateurs d’expositions pour laquelle cette période se résume un peu trop à Romy Schneider et Louis de Funès.