Vers un pays inconnu - Mahdi Fleifel - critique

Résumé : Chatila et Reda sont deux cousins palestiniens réfugiés à Athènes. Ensemble, ils multiplient les combines pour rassembler une importante somme qui leur permettra d’acquérir de faux passeports, sésame vers l’Allemagne où ils rêvent de pouvoir enfin construire leur vie. Mais cette quête les pousse à franchir leurs limites, laissant derrière eux une part d’eux-mêmes dans l’espoir d’un avenir meilleur.

Critique : Un duo de pieds nickelés, sans doute moins méchants que désespérés par une situation d’errance migratoire à Athènes, commet un vol de sac à mains contre une dame âgée ; le porte-monnaie est vide mais surtout, il y a ces médicaments contre l’asthme qui pourrait intenter à la vie de la victime. Mais le plus dominant des deux jeunes hommes, Chatila, refuse de rapporter le traitement à la dame, ce qui d’emblée signe pour la fin du long-métrage, son positionnement jusqu’au-boutiste en matière d’instrumentalisation d’autrui pour parvenir à ses propres fins. Car ils ne sont pas là par envie. Ils ambitionnent d’ouvrir un café quelque part en Europe de l’Ouest, et tout l’enjeu pour eux demeure celui de financer des faux papiers et un passeur. Mais bien des embuches les attendent, en particulier Reda qui, comme un grand nombre d’exilés sans papier désespérés, a cédé à la tragédie de la drogue.

Copyright Homemade Films

Vers un pays inconnu est une œuvre directe, brutale, qui est construite sur le drame des destins de jeunes exilés, en l’occurrence ici palestiniens, qui tentent de rejoindre l’Europe pour permettre à leur famille de s’installer durablement dans des conditions de vie normales pour des enfants et des épouses. Ils vivent dans des sortes de foyers clandestins, toute leur énergie étant concentrée uniquement sur la réalisation de leur projet, la quête du moindre sou, et des activités délinquantes contraintes par leur situation administrative. Mahdi Fleifel qui a à son actif un grand nombre de films militants et forts, offre un récit entier échappant à toute tentative de complaisance dans ce portrait des deux protagonistes, aussi attachants que profondément détestables. Ils s’abandonnent aux sirènes du mal absolu, notamment Chatila, qui refuse d’accéder à l’empathie et au ressentiment à l’égard de ses victimes.

Vers un pays inconnu met en valeur deux acteurs palestiniens, Mahmood Bakri et Aram Sabbah, absolument époustouflants dans ces rôles de migrants étouffés par un espoir d’émancipation et la dure réalité du monde. Ils parviennent à tenir en haleine les spectateurs pendant presque deux heures, dans un récit qui s’inspire autant des ressorts du drame que du thriller. En effet, si la fiction suit le quotidien difficile des deux personnages, il raconte aussi les stratégies qu’ils mettent en place pour obtenir des crédits suffisants, payer leurs passeurs et les trafiquants de passeport. Le réalisateur emporte son spectateur sans lui donner la moindre espérance, d’autant en effet que la réalité de ces parcours est trop souvent teintée d’échecs, de désespérance et de découragement. Les victimes collatérales de leur périple sont nombreuses, questionnant comment l’exil forcé peut générer autant de manipulations dans l’unique but de réaliser ses objectifs individuels.

Copyright Homemade Films

Il y a quelque chose du western urbain dans cette histoire où la violence prend une part majeure dans les relations entre les différents protagonistes. L’une des victimes ou adjuvantes, suivant le point de vue adopté, interprétée par une Angeliki Papoulia très convaincante, ressemble à une Calamity Jane des temps modernes, partagée entre son alcoolisme, son désir de séduire et son ambition de sauver le destin d’un tout jeune migrant de treize ans. D’autres personnages peuplent ainsi cette fiction, dans un subtil entrelacs entre victimisation et culpabilité, l’enjeu pour tous étant d’atteindre l’Italie, la France ou l’Allemagne. Il est juste à espérer que certains spectateurs ne s’appuieront sur ce scénario pour nourrir ou justifier des pensées visant à condamner l’immigration à travers le monde.

Vers un pays inconnu constitue un drame rythmé et puissant. Il amène chacun d’entre nous à réfléchir aux conditions d’extrême précarité dans lesquelles l’exil administratif pousse parfois les individus. L’étalonnage très intéressant donne à la fiction des allures de documentaire, montrant la volonté du réalisateur de faire preuve d’un réalisme forcené, qui n’épargne jamais le spectateur. En ce sens, au-delà de l’aventure, le film s’avère être une fenêtre ouverte sur ces populations exclues, qui déambulent dans nos rues à la recherche d’un sens, de papiers et de bonheur.