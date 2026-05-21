Victorian Psycho - Zachary Wigon - critique

Résumé : 1858. Une jeune gouvernante excentrique nommée Winifred Notty arrive au manoir gothique "Ensor House". Winifred est chargée d’enseigner aux enfants les bonnes manières à table et de leur faire connaître l’histoire de leur famille, tout en cachant ses tendances psychopathiques...

© 2026 Festival de Cannes

Critique : Winifred Notty est une vraie psychopathe. Avec ses airs polis, elle cache finement ses tendances criminelles, poussées par quelques pulsions sataniques. Elle débarque dans une riche demeure gothique tenue par un couple entouré d’une multitude de domestiques. Il faut bien cela pour éduquer leurs trois enfants et l’arrivée de l’héroïne macabre signe, pour les deux aînés, le redémarrage de leurs apprentissages scolaires. Mais le passé va vite rattraper la nouvelle gouvernante qui va ouvrir un nouveau chapitre de violence dans le manoir.

Victorian Psycho n’est pas à proprement un film d’épouvante. Il approche plus le thriller, même si le réalisateur emprunte dans son récit des références horrifiques véritables. Il mêle beaucoup d’humour avec ce personnage sans limite, qui intègre l’univers guindé de bourgeois britanniques. Le réalisateur soigne d’ailleurs beaucoup ses décors, pour apporter aux spectateurs une ambiance digne des meilleurs films du genre. Les actrices se livrent avec beaucoup de jubilation à cette danse morbide où tous les coups sont permis, depuis la mère de famille acariâtre jusqu’aux enfants eux-mêmes délicieusement cruels.

Zachary Wigon excelle dans les thrillers horrifiques et érotiques. Maika Monroe, qu’il a choisie pour incarner sa tueuse impulsive, tranche avec les représentations de la femme dans ses films précédents. Elle semble coincée dans ses habits de gouvernante, mais se réveille soudainement quand elle se sent de nouveau titillée par la force démoniaque qui l’habite, sortie d’une oreille d’une de ses anciennes victimes. Les mimiques du visage sont exquises, démontrant toute la perversité tranquille du personnage qui ne recule devant aucun passage à l’acte.

Le film toutefois souffre de quelques timidités, notamment dans les scènes de crime. Le cinéaste aurait pu aller un peu plus loin dans l’effroi et le spectaculaire. Il privilégie une ambiance glauque, et finalement la véritable épouvante se situe à l’intérieur de la psychologie des protagonistes. L’humour prend le pas sur le gore. On regrette ainsi un peu que le cinéaste n’ait pas osé aller plus loin dans l’horreur, revendiquant du coup un film moins horrifique que psychologique, d’où le titre. En effet, il met en scène d’une certaine façon les symptômes terrifiants d’une schizophrénie qui constitue le pousse-au-crime véritable de la jeune femme. On aura bien apprécié le film même si les adeptes d’épouvante resteront sur leur faim.