Les fantômes de Goya - Miloš Forman - critique

Résumé : À la fin du XVIIIe siècle, dans une Espagne encore soumise à l’Inquisition, Francisco Goya (Stellan Skarsgård) est devenu le peintre officiel de la Cour. Il réalise aussi des portraits de commande comme celui d’Inès Bilbatua (Natalie Portman), fille d’un riche commerçant.

Critique : Le scénario dû à Miloš Forman lui-même et à Jean-Claude Carrière, bien que respectant un cadre historique rigoureux et impliquant en partie des personnalités ayant existé, est une totale fiction. Ils réussissent pourtant à créer une histoire crédible et passionnante.

Goya, bon peintre, mais peu courageux, va être confronté à un religieux retors, opportuniste et calculateur, le frère Lorenzo (Javier Bardem) qui lui a commandé un portrait. C’est ainsi que ce dernier tombe sur la toile qui représente Inès et qui va la subjuguer. Parallèlement, la jeune femme, prise dans une rafle et accusée de judaïsme, est arrêtée par l’Inquisition. Le frère Lorenzo informé par Goya, sous prétexte de l’aider, va sans hésiter la rencontrer pour la violer avant de la laisser aux mains de ses bourreaux.

Si le film ne possède pas toutes les qualités d’Amadeus, chef-d’œuvre également historique de Miloš Forman, il n’en est pas moins un feuilleton foisonnant à la Dumas, avec les aventures singulières d’individus ballottés par la grande Histoire, avec ses coups de théâtre et ses revirements inattendus.

Malgré son titre, le récit va vite laisser Goya pour surtout suivre l’incroyable destin de Lorenzo, qui passera de religieux modèle à gradé et collaborateur des troupes napoléoniennes, avec femme et enfants.

Si Javier Bardem en fait peu trop, on peut souligner les excellentes prestations de Stellan Skarsgård, de Michael Lonsdale, religieux revanchard, et de Natalie Portman dans un double rôle de mère et fille.

Un Miloš Forman en demi-teinte, qui reste tout de même un intéressant feuilleton historique.