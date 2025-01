Wolf Man - Leigh Whannell - critique

Résumé : Et si l’être que vous aimez se transformait en une créature à peine reconnaissable ? Père de famille vivant à San Francisco, Blake hérite de sa maison d’enfance, une vieille ferme située au fin fond de l’Oregon, lorsque son père disparaît et qu’il est considéré comme mort par les autorités. Alors que son couple bat de l’aile, Blake convainc son épouse Charlotte de changer d’air et d’aller vivre dans sa maison de l’Oregon avec leur petite fille Ginger. Mais lorsque Blake, Charlotte et leur fille arrivent près de la ferme, ils sont attaqués, en pleine nuit, par un animal invisible : tentant de prendre la fuite, ils se barricadent à l’intérieur de la maison pour se protéger contre la bête qui rôde, aux aguets. Mais au fil de la nuit, Blake commence à se métamorphoser en une créature méconnaissable…

Critique : Il était une fois, dans les montagnes de l’Oregon, un homme qui disparaissait dans les bois, atteint par le terrible virus dit de la gueule du loup. On est en 1995 et le petit garçon qui accompagne son père dans ses escapades sordides de chasse va rencontrer pour la première fois celui qu’il devra combattre trente ans plus tard, à savoir un homme manifestement habité par la forme d’un loup.

Wolf Man revisite le mythe du loup-garou à travers l’expérience d’une petite famille issues de la middle class américaine en fort besoin de se restructurer. Le héros approche la quarantaine, est papa d’une petite fille qui lit à travers les pensées des personnes ; son couple bat de l’aile, au point que cette opportunité de prendre possession de la maison de son père s’offre comme une chance de retrouver un équilibre familial. Mais les choses ne se passent pas comme il l’avait prévu, car non seulement le vilain loup-garou de son enfance refait surface, mais surtout il se fait griffer et à son tour se retrouve possédé par le virus.

Dans la lente mais non moins violente mutation de Blake en un animal poilu et assoiffé de sang, on pense à la mue passionnante dans La Mouche de Cronenberg. Sauf que le propos est ici plus direct et sanguinolent. En effet, le séjour de la famille se transforme en une effrayante tentative de se sauver des griffes, aux sens premier et second du terme, de cette bête affamée de chair humaine. La mise en scène choisit au moins pour une grande moitié du long métrage de dissimuler le monstre qui ne fait que de furtives apparitions sous la forme d’ondes ou d’ombres redoutables. C’est toujours très intéressant quand les films d’épouvante s’évertuent moins à montrer qu’à suggérer le monstre sanguinaire.

Ceci étant précisé, Wolf Man demeure un film assez convenu et prévisible du genre. Le sauvetage du monde passe par le pouvoir et le courage de la gente féminine qui n’hésite pas à se saisir d’armes pour mettre fin au carnage. La transmutation du héros en loup emprunte des étapes assez pertinentes, avec d’abord une majoration des sens visuels et auditifs puis, peu à peu, des impacts de plus en plus nets dans le corps et le comportement. On ne peut pas dire que le film fait sursauter. Il s’agit d’une bonne aventure de courses-poursuites, l’héroïne étant disposée à sauver sa fille et sa propre peau de la cruauté de cet homme loup.

Leigh Whannell qui s’était notamment démarqué comme scénariste avec la suite des Insidious en rajoute peut-être trop dans les effets de manche. Le fantastique qui cimente le propos général joue avec l’ambiguïté réaliste du récit, au point de perdre un peu le spectateur. Pour autant, Wolf Man demeure une aventure horrifique honnête et agréable même si elle ne révolutionne pas le genre.