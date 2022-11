X - Ti West - critique

Résumé : Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. À la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar.

Critique : Ils sont jeunes. Ils sont beaux. Et ils voudraient devenir célèbres en se jetant dans un projet de film pornographique. On termine les années 70 mais curieusement, ces jeunes gens ressemblent à une certaine jeunesse contemporaine qui se complaît dans l’exhibition personnelle et les images. Le groupe trouve refuge pour le tournage dans une ferme éloignée de tout, où vit un vieux couple de fermiers, déformé par les années et la solitude. On imagine bien que ces deux-là ne sont pas portés par de bonnes intentions, d’autant que le film s’ouvre sur une séquence sordide où deux policiers découvrent des corps ensanglantés qui s’étalent devant la maison.

Copyright capelight pictures OHG / Christopher Moss Stars Mia Goth

Renouveler le film d’horreur n’est pas simple. Ti West y parvient avec brio grâce à un scénario qui mélange avec joie, les inspirations autant horrifiques que sensuelles. La beauté facile et libre côtoie immédiatement la frustration sexuelle et l’affaissement des corps. Le réalisateur compose d’ailleurs avec un montage ingénieux qui renforce les antagonismes entre les personnages. Au milieu de ces deux groupes naturellement très différents, il y a le spectre américain d’un moralisme à outrance et d’une religion chrétienne qui voudrait arbitrer le désir et la beauté.

Il y a dans la mise en scène, le grain de l’image, une recherche quasi jubilatoire du frisson sexuel et horrifique. Ti West en rajoute dans la stylisation de la photographie et des images, en guise d’hommage non dissimulé à des années 70 empruntes de liberté et de créativité. Bien sûr, il ne réinvente pas totalement le genre. On pense aux fameux massacres à la tronçonneuse, ou plus récemment The Visit de M. Night Shyamalan. Le plaisir de Ti West à nous effrayer sur les relents maudits de la nature humaine est total. Et la fin drôle et bourrée d’ironie nous rappelle les heures joyeuses d’un certain Wes Craven.

X n’est donc pas un film d’épouvante de plus. Tout à la fois glacial et baroque, le film se plaît à perdre le spectateur dans une danse macabre qui ressemble furieusement à notre vingt-et-unième siècle.