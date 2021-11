43e édition du Festival des 3 Continents

News : Depuis 1979, le Festival des 3 Continents présente, dans les salles nantaises, une sélection unique de films de fictions et de documentaires venus d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine, afin de mettre en lumière un cinéma riche et inventif, trop souvent mis de côté au profit des sorties américaines.

"Contes du hasard et autres fantaisies" Crédit : Festival des 3 Continents - Nantes

Comme chaque année, huit films, projetés en première française, seront soumis, dans le cadre de la Compétition internationale, au Jury professionnel et au Jury Jeune qui attribueront respectivement les Montgolfière d’or et d’argent, et le Prix du Jury Jeune. Il s’agira, pour cette édition, de :

- A New Old Play (椒麻堂会) de Qiu Jiongjiong

- Contes du hasard et autres fantaisies (Wheel of Fortune and Fantasy) (偶然と想像) de Ryūsuke Hamaguchi

- Death of a Virgin, and the Sin of Not Living de George Peter Barbari

- Le grand mouvement (El Gran Movimiento) de Kiro Russo

- Once upon a time in Calcutta d’Aditya Vikram Sengupta

- Pedro de Natesh Hegde

- Shankar’s Fairies d’Irfana Majumdar

- Vengeance Is Mine, All Others Pay Cash (Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas) d’Edwin

"Vingt-quatre prunelles" de Keisuke Kinoshita Crédit : Festival des 3 Continents - Nantes

Le festival proposera également une rétrospective pour les "100 ans de la Shōchiku" réunissant vingt-sept films du célèbre studio, des titres rares de grands noms comme Yasujirō Ozu, Kenji Mizoguchi, Hideo Gosha, Hiroshi Shimizu ou encore Yoshitarō Nomura, mais aussi cinq films d’Asie à l’occasion des "70 ans des Cahiers du cinéma", ainsi que onze classiques des trois continents dans la programmation "Une place sur terre".