Air Force - Howard Hawks - critique

Résumé : Décembre 1941 : Lors d’un vol de routine, l’équipage d’un bombardier américain apprend l’attaque de Pearl Harbour. L’avion se pose effectivement sur la base prévue, mais celle-ci étant en grande partie détruite, il doit repartir aussitôt pour participer à la bataille des Philippines.

Critique : Tourné peu de temps après les événements qui ont conduit à l’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, ce long métrage est d’abord une œuvre de propagande visant à soutenir l’effort de guerre.

Il serait bien sûr réducteur de n’y voir que cette volonté de la part d’un cinéaste aussi talentueux que Howard Hawks.

Comme souvent chez cet auteur, le récit raconte les aventures d’un groupe humain qui ne doit son succès qu’à sa seule solidarité. Ici, le principe est poussé à fond, puisque la distribution ne comportant aucune star, les rôles ont pu être particulièrement équilibrés.

L’essentiel de l’action se passe dans l’avion où chaque soldat a son rôle et son caractère particulier. Il y a bien sûr parmi eux, un élément incontrôlable : un aspirant pilote qui n’a pas pu aller jusqu’au bout raison de son indiscipline (John Garfield).

Un petit chien, interdit dans l’Armée, mais adopté par les hommes de base, qui va passer de main en main, va servir de révélateur à la cohésion du groupe.



Le cinéaste, qui n’est pas à son coup d’essai en films d’aviation, après Brumes ("Celling zero" 1936) et Seuls les anges ont des ailes ("Only Angels Have Wings" 1939), réussit une œuvre palpitante et sans temps mort, malgré la contrainte d’une forme du huis clos et les obligations du film de commande.

Après ce long métrage, il tournera deux films à la suite interprété par le couple mythique Lauren Bacall/Humphrey Bogart. Ce sera Le port de l’angoisse ("To Have and Have Not" 1944) suivi du Grand sommeil ("The Big Sleep" 1946).