Albatros - Xavier Beauvois - critique

Résumé : Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie, sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il le tue. Sa vie va alors basculer.

Critique : Incontestablement, Jérémie Rénier est un très grand acteur. Il incarne ici un gendarme en Normandie, aux confins des immenses falaises blanches d’Étretat. Le quotidien est traversé de sinistres affaires d’inceste, de harcèlement administratif sur les agriculteurs, ou de suicides sordides. En ce sens, Albatros rend hommage à l’engagement des soldats de la vie de tous les jours, qui doivent composer entre le respect des lois, l’application des règlementations, et la dure réalité des gens du coin. Xavier Beauvois aime les personnages authentiques. Son cinéma est traversé de figures de la vie de tous les jours, qui deviennent soudain, par la magie du cinéma, des héros dignes d’un roman. Car le Laurent qu’incarne Jérémie Rénier a l’épaisseur des gens de peu. Il rayonne sur l’écran, valorisant l’engagement des milliers d’agents publics qui chaque jour, consacrent leur énergie au service des citoyens. Il n’y a aucune démagogie dans ce projet. Au contraire, Beauvois filme une gendarmerie simple, sans jamais céder au mépris ou à la démagogie. Il raconte sans juger le manque de moyens, le rapport compliqué à la justice, et parfois la froideur avec laquelle il faut affronter les épreuves ordinaires.

Copyright Les films du Worso - Pathé Films

Puis le drame survient. C’est là où le récit s’égare dans un mélodrame peu vraisemblable. Le jeune gendarme, parfait sous tout rapport, se retrouve happé dans une affaire où finalement, il est plus victime qu’autre chose de la raideur administrative et de la radicalité politique. Il devient la honte de toute la ville, alors même qu’il a tenté de sauver un agriculteur du pire. Même la justice s’acharne à le mettre en examen, là où dans la vraie vie, force est de constater que les bavures policières sont souvent déconsidérées par la puissance judiciaire. Alors, il décide de s’embarquer à bord d’un voilier à la recherche d’un souffle nouveau. Le personnage féminin qui incarne la future épouse de Laurent est très maladroit. La jeune mère accepte toutes les humiliations, toutes les concessions, au nom de la liberté de conscience de son amoureux. Le couple concourt ainsi au ton quelque peu sirupeux de toute la deuxième partie du film.

Copyright Les films du Worso - Pathé Films

Il faut noter que la Normandie est admirablement filmée. Xavier Beauvois s’attache à capter des regards qui s’illuminent dans l’écho de la mer. Les flots sont très présents, et on pressent presque l’odeur de l’écume et du sel sur l’écran de cinéma. Le cinéaste s’emploie à offrir une vision très poétique de la côte d’Étretat, avec ses maisons typiques qui se succèdent sur les quais, ses bateaux simples alignés dans le port et les relents marins. On retrouve dans cette façon de filmer les paysages et les personnes le goût de Beauvois pour les choses simples, naturelles, comme il l’avait déjà brillamment montré dans son œuvre majeure Des hommes et des dieux. Jérémie Rénier se fond admirablement dans cette vie à la Maupassant où il interprète un personnage attachant et sincère.

Copyright Les films du Worso - Pathé Films

On n’aura pas été totalement convaincu par cette nouvelle œuvre de Xavier Beauvois. Il y a peut-être un grain d’excès dans la recherche de l’émotion. Le film aurait pu se contenter de décrire le quotidien d’un poste de gendarmerie provincial à travers la figure généreuse et sensible de Laurent, à la manière d’un film de Tavernier. Mais le scénario choisit de succomber au psychodrame. Le film perd alors de sa pudeur et de sa délicatesse, faisant la part belle aux tourments et à la mélancolie.