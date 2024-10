La vallée des fous - Xavier Beauvois - critique

Résumé : Criblé de dettes, Jean-Paul (Jean-Paul Rouve) doit quitter sa maison. Accompagné de sa fille (Madeleine Beauvois), il retrouve le domicile de son père (Pierre Richard) où se trouve le restaurant qu’il dirige.

Critique : Rien ne va plus pour Jean-Paul : divorcé, fâché avec son fils aîné (Joseph Olivennes), il risque de perdre son commerce, sans compter son sérieux penchant pour l’alcool. Passionné de voile depuis toujours, il participe depuis des années à une course virtuelle du Vendée-Globe. Mais cette fois, il va s’enfermer dans le vieux bateau de son père qui trône au fond du jardin et "vivre" la course en direct dans les conditions les plus proches de la réalité. Il va en même temps tenter de se défaire de son alcoolisme.

Copyright Pathé/France 3 Cinéma/Les Films du Worso/Les Films du Monsieur / Crédit : Guy Ferrandis

Le scénario, coécrit par le cinéaste, qui part pourtant d’un postulat assez mince et pas particulièrement crédible, réussit tout de même à nous brosser l’émouvant tableau d’un homme à la dérive (sans jeu de mots !), qui va se lancer un challenge original, bien qu’un peu vain, comme par procuration, pour redonner du sens à sa vie.

Bien que le "voyage" de Jean-Paul soit l’élément principal, le récit n’oublie pas tous les petits moments cocasses ou émouvants qui se déroulent autour de lui. L’humour n’est pas non plus absent, en se manifestant par plusieurs petites touches savoureuses (l’apparition originale de sponsors locaux notamment). Xavier Beauvois lui-même y participe en se donnant un petit rôle cocasse de chef de cuisine flegmatique qui prend sa pause en plein coup de feu !

Si Pierre Richard (étonnant) et Madeleine Beauvois (la fille du cinéaste) sont très justes, Jean-Paul Rouve est lui impressionnant dans son rôle difficile et parfois ingrat de navigateur de "jardin".

À noter la musique de Pete Doherty et la présence amicale des "vrais" navigateurs Jean Le Cam et Michel Desjoyeaux.