An Evening Song (for Three Voices) - Graham Swon - critique

Résumé : 1939, quelque part dans le Midwest américain. Barbara Fowler, ancienne enfant prodige de la littérature et son mari, Richard, auteur de romans pulp, s’installent à la campagne, où ils se retrouvent pris dans un triangle amoureux avec leur servante profondément religieuse, dans cet examen envoûtant d’un monde voué à disparaître.

Critique : On croyait Duras enterrée quelque part dans le cimetière du Montparnasse. Et soudain, il y a cette météorite cinématographique, d’une portée littéraire assumée, par un réalisateur américain inconnu en France, Graham Swon. Deux films sortent le même jour et à chaque fois le choc est similaire : une suite d’images aussi merveilleuses que mystérieuses, une musique envoûtante qui accompagne les textes récités par les acteurs, et une focale floue qui semble donner les clés du crépuscule. An Evening Song (for Three Voices) est loin d’être un long métrage évident à appréhender et seul le distributeur ED est capable de sortir de telles œuvres qui témoignent d’une liberté et d’une réelle originalité artistique

L’histoire est apparemment simple. Celle d’un couple d’écrivains, réfugiés dans la campagne du Midwest Américain, qui tombe peu à peu amoureux de l’étrange servante, une femme au visage mystérieusement voilé. Et près de ce trio sensuel qui s’installe, rôde une sorte de loup-garou, qui justifie tous les crimes de la contrée. Mais surtout, An Evening Song (for Three Voices) est un film où les sensations dominent. La photographie recherche des effets qui s’approchent d’une toile impressionniste, ou des tous premiers films de la fin du XIXe siècle qui laissaient apparaître l’imperfection technique des prises d’images. La musique qui accompagne d’un bout à l’autre le récit rajoute au sentiment d’une œuvre moins conçue pour son histoire que les impressions esthétiques qu’elle dégage.

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An Evening Song (for Three Vvoices) et Every Song (for Three Voices) demeurent les deux premiers films de Graham Swon, plus connu comme producteur que cinéaste. Il s’agit d’une figure importante du cinéma indépendant américain, qui a collaboré avec de grands cinéastes comme Matías Piñeiro, Joanna Arnow et Ricky D’Ambrose. Il n’est pas étonnant que la reconnaissance internationale soit importante, tant la touche cinématographique de Graham Swon est à la fois très originale et très en décalage avec ce que propose le cinéma américain grand public.

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Il faut saluer l’écriture du scénario très soignée, mais aussi la qualité de la photographie. Graham Swon est également un scénariste indépendant et l’on perçoit son goût pour les belles lettres. Ses deux personnages principaux sont d’ailleurs des écrivains, et les mots qu’ils prononcent pour accompagner l’histoire semblent des phrases qui auraient trouvé toute leur place dans les romans qu’ils tentent d’écrire. Le mystère de la servante demeure jusqu’au bout, elle-même se révélant comme une artiste littéraire qui cultive la puissance du Verbe.

Malgré l’évidence du récit, An Evening Song (for Three Voices) s’impose comme une œuvre belle et mystérieuse. Le grand écran est tout à fait adapté à l’émotion feutrée qui se dégage de ce trio amoureux, empêché par le désir et la culpabilité. Il y a éminemment quelque chose de freudien dans cette histoire qui prend le temps de dérouler la lenteur des sentiments et des émotions. La belle occasion est faite de découvrir les deux premiers films d’un grand cinéaste.