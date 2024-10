Angelo dans la forêt mystérieuse - Vincent Paronnaud, Alexis Ducord - critique

Résumé : Angelo, dix ans, se rêve aventurier et explorateur. Jusqu’au jour où, partant en voiture avec sa famille pour se rendre au chevet de sa mémé adorée bien malade, il est brusquement mis au défi de prouver son courage : oublié par erreur sur une aire d’autoroute, Angelo décide de couper à travers la forêt pour rejoindre la maison de mémé. Il s’enfonce alors dans un territoire mystérieux peuplé d’êtres étranges que menace un ennemi pire encore que l’ogre de la région…

Critique : Angelo est un rêveur. Chaque moment de sa vie, comme le petit déjeuner, constitue une opportunité à s’inventer des histoires d’aventurier où les membres de sa famille y prennent part indirectement. Cette fois, alors que sa grand-mère est mourante, le petit garçon est oublié par ses parents sur une aire d’autoroute qui l’entraîne dans une forêt mystérieuse, fruit de son imagination débordante et des enjeux écologiques actuels.

N’en déplaise à certains, Angelo dans la forêt mystérieuse n’est pas seulement réservé à un public enfantin. Le film d’animation recèle plus d’un tour dans le scénario qui ouvrent des perspectives de réflexion sur les problématiques actuelles de déforestation, de place des filles dans les évolutions de la société, tout à fait intéressantes. À cette dimension s’ajoute un sens de l’aventure et de l’humour absolument passionnant qui captivera petits et grands. Le récit met en valeur une multitude de personnages forts en caractère, que les réalisateurs encadrent dans leur présentation de court-métrages savoureux d’ingéniosité.

Copyright Le Pacte

Un des grands bonheurs du film demeure les voix de comédien de José Garcia, Yolande Moreau ou Philippe Katerine, qui apportent au film une dimension autant burlesque que palpitante. Ils semblent eux-mêmes entraînés dans la psychologie humoristique de leurs personnages qui se démènent entre leurs destins personnels et le sauvetage nécessaire de la forêt. On se croirait dans un film à la Pixar, tant les réalisateurs redoublent d’inventivité, et prennent soin des images. En même temps, les décors, les personnages vont à l’essentiel et la mise en scène écarte toute forme d’esbroufe esthétique qui pourrait faire oublier l’essentiel : l’aventure dans laquelle Angelo est précipité.

Il y a beaucoup de joie et de rythme dans ce road movie sauvage, immergé dans une forêt où le merveilleux côtoie l’horreur humaine. Le méchant est obsédé par la recherche d’une source de vie immortelle qu’il est persuadé de trouver en brûlant tous les arbres et en faisant disparaître les animaux. Curieux paradoxe d’une humanité qui poursuit l’immortalité avec l’intelligence artificielle ou les théories de l’homme augmenté, et détruit en même ce qu’elle a de plus précieux : la Terre. D’ailleurs, les réalisateurs font parler un personnage représentatif de l’I.A dans la voiture familiale, rappelant la fragilité de notre monde qui évolue et se conforme au rythme d’une technologie de plus en plus folle.

Copyright Le Pacte

Angelo dans la forêt mystérieuse est une œuvre pétillante d’inventivité. Présentée en séance spéciale à Cannes, elle démontre avec deux films d’animation récents Flow, le chat qui n’a pas peur de l’eau et Sauvage, l’évolution d’un festival qui s’ouvre à la multiplicité des arts cinématographiques. Le long-métrage ne relève surtout pas d’un genre mineur dans le septième art, mais fait la preuve d’un creuset d’imagination tout à fait impressionnant.