Angoisse - Jacques Tourneur - critique

Résumé : Au début du XXe siècle, le Dr Bailey (George Brent) rentre chez lui à New York par le train. Au cours d’une violente tempête sur le parcours, il fait la connaissance d’une voyageuse d’âge mur, Cissie Bederaux (Olive Blakeney), en veine de confidences.

Critique : La dame revient d’un séjour en maison de repos, et craint de retrouver son frère Nick (Paul Lukas), qu’elle suspecte de terroriser son épouse Allida (Hedy Lamarr) depuis qu’ils ont un enfant. Elle décide de venir habiter dans le même hôtel que Bailey, pour éviter d’avoir à dormir chez son frère. Elle lui laisse ses bagages avant d’aller rendre visite à Nick et Allida.

Si le récit démarre comme un suspense psychologique, qui aurait pu convenir à l’Alfred Hitchcock de cette époque, il va vite bifurquer vers le mélodrame familial plutôt guindé et parfois confus.

Il semble que ce film fût la plus grosse production de la RKO en 1944, et l’un des plus gros budget jamais confié au cinéaste. L’utilisation de décors somptueux ne semblait pas convenir à ce représentant d’un cinéma plutôt minimaliste, doué comme personne pour les suggestions hors-champ.

Le personnage bien falot du docteur est vite éclipsé par celui interprété par Hedy Lamarr, en femme enfant ignorante de son aura. Son apparition est, à ce titre, très réussie : on la découvre sur une peinture dans un musée, avant de la retrouver tout de suite après chez elle, dans la même pose, avec le même regard et dans les mêmes vêtements.

Une autre scène est également exemplaire du cinéma de Tourneur : une amie commune informe le docteur Bailey qu’il peut retrouver la belle Allida en sa compagnie dans un magasin de luxe. Ce dernier s’y rend, verra immédiatement Allida, et ne s’apercevra même pas de la présence de ladite amie, qui lui fait pourtant de nombreux signes depuis le fond du magasin dans des postures exagérées et comiques, tout obnubilé qu’il est par sa conversation. A la sortie de l’établissement, on saura tout de suite qu’il est suivi par un inconnu dont on ne verra que les chaussures bicolores et rutilantes.

Quittant le suspense psychologique, le réalisateur tournera ensuite un western, le passage du canyon (Canyon Passage 1946), avec Dana Andews, avant de réussir l’un des films noirs les plus emblématiques d’après-guerre, La griffe du passé (Out of the Past 1947), avec Robert Mitchum, Kirk Douglas et Jane Greer, autre femme fatale de l’univers de Tourneur.