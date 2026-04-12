Autofiction - Pedro Almodóvar - Fiche film

Le 12 avril 2026
- Réalisateur : Pedro Almodóvar
- Acteurs : Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Quim Gutiérrez, Leonardo Sbaraglia, Carmen Machi, Bárbara Lennie, Victoria Luengo
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Espagnol
- Distributeur : Pathé Distribution
- Durée : 1h51mn
- Titre original : Amarga navidad
- Date de sortie : 20 mai 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, En compétition
Résumé : Raúl est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu’un drame frappe l’une de ses plus proches collaboratrices, il s’en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d’un même personnage, dans un jeu de miroirs où l’impudeur de l’autofiction dévoile autant qu’elle détruit. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ?
- © 2026 Festival de Cannes
- © El Deseo. Photo by Iglesias Más.
- © El Deseo. Photo by Iglesias Más.
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