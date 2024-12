La fleur de mon secret - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Les déboires amoureux de Leo, reine du roman à l’eau de rose et qui de plus n’arrive pas à remplir le contrat passé avec son éditeur.

Critique : Avec l’art qui est le sien, Almodóvar honore la femme par le biais d’un mélodrame sobre qui se réfère à ceux de Douglas Sirk, le maître incontesté du genre. Il délaisse son style criard et ultra-kitsch, qui avait atteint son paroxysme dans l’hystérique Kika. La fleur de mon secret marque un tournant brusque dans sa carrière monumentale. C’est le début, pour l’enfant terrible de la Movida (mouvement culturel qui voit la libération des mœurs suite au franquisme), d’une œuvre moins provocatrice et plus maîtrisée, constituée de perles d’émotions (En chair et en os, Tout sur ma mère, Parle avec elle, Volver). Les couleurs ne sont plus aussi affriolantes ; elles servent maintenant à véhiculer les états d’âme complexes de ses "femmes au bord de la crise de nerfs". La vie sentimentale et professionnelle de Leo (Marisa Paredes) est au point mort ! Son mari Paco, officier de l’OTAN, est plus préoccupé par la situation tendue dans les Balkans qu’à celle au sein de son couple. Dans ces conditions, il n’est pas anodin que ses romans à l’eau de rose soient trop noirs ! Entre fatalisme et liberté d’agir, il est urgent qu’elle fasse un choix...

Marisa Paredes, une de ses muses (avec Carmen Maura, Victoria Abril et Penélope Cruz), est tout simplement grandiose.

© 1995 Ciby 2000. Tous droits réservés.

À travers le personnage de Leo, Almodóvar met en marche le processus créatif ; sorte de genèse de deux futurs coups de cœur du Festival de Cannes : le spot pour inciter les gens au don d’organes (Tout sur ma mère) et le livre qu’elle écrit... qui est en fait le scénario de Volver !!! Sublime ! Almodovar ou l’alchimie parfaite entre cinéma d’auteur et cinéma populaire. Olé !