La piel que habito - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau grâce à laquelle il aurait pu la sauver. Douze ans après le drame, il réussit à cultiver une peau qui est une véritable cuirasse contre toute agression. Outre les années de recherche et d’expérimentation, il faut aussi à Robert un cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne l’ont jamais étouffé. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant au cobaye...

Critique : Dès le générique et les premiers plans, Pedro Almodóvar impose son style et l’on se doute que ce film n’est pas une pure rupture dans son œuvre, La peau que j’habite ne pouvant être perçu comme une simple incursion dans un « cinéma de genre ». Les trames policières ont de toute façon été le matériau récurrent de sa filmographie : d’Attache-moi ! à Étreintes brisées, en passant par En chair et en os, le réalisateur a utilisé avec brio séquestrations, meurtres et autres actes criminels pour structurer ses récits et cerner les motivations de ses personnages.

La peau que j’habite permet de retrouver une structure en flash-back et mise en abyme, la construction sous forme de puzzle aboutissant progressivement à un éclairage des premières séquences : l’art du montage est ainsi primordial, et ce qui pouvait apparaître un brin artificiel dans La mauvaise éducation est ici éblouissant. En fait, Pedro Almodóvar tend vers l’épure, et la sophistication de certains de ses précédents films (Tout sur ma mère) fait place ici à un modèle de concision et de concentration dramatique. Bien entendu, les thèmes chers au cinéaste sont toujours présents : les rapports entre Marilia et son fils font écho aux conflits de filiation de Talons aiguilles ou La fleur de mon secret ; les obscurs secrets de famille n’ont rien à envier à ceux de Volver ; quant aux troubles de l’identité sexuelle et de ses métamorphoses, ils sont dans le prolongement des désormais classiques La loi du désir ou Tout sur ma mère.

En même temps, Pedro Almodóvar s’autorise des références externes explicites ou implicites : l’acharnement de Robert Ledgard à modeler un visage s’apparente tant à la folie du chirurgien incarné par Pierre Brasseur dans Les yeux sans visage qu’à la névrose obsessionnelle du détective campé par James Stewart dans Vertigo. Voilà donc une pièce majeure de l’œuvre d’Almodóvar , qui dirige avec bonheur deux de ses comédiens fétiches : Antonio Banderas, vingt-et-un ans après Attache-moi !, n’a rien perdu de sa prestance et de son charisme ; dans le rôle secondaire de la fidèle gouvernante, Marisa Paredes confirme le talent dramatique dont on se souvenait depuis Talons aiguilles et La fleur de mon secret.