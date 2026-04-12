Cannes 2026 : Pedro Almodóvar en compétition officielle

News : Autofiction de Pedro Almodóvar est présenté en compétition officielle au 79e Festival de Cannes.

Résumé : Raúl est un cinéaste culte en pleine crise créative. Lorsqu’un drame frappe l’une de ses plus proches collaboratrices, il s’en inspire pour écrire son prochain film. Peu à peu, il imagine Elsa, une réalisatrice en pleine écriture, dont le parcours commence à refléter le sien. Les deux cinéastes deviennent les deux facettes d’un même personnage, dans un jeu de miroirs où l’impudeur de l’autofiction dévoile autant qu’elle détruit. Mais jusqu’où peut-on aller pour raconter une histoire ?

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Pedro Almodóvar

– Distributeur : Pathé

– Principaux acteurs : Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma, Carmen Machi

© El Deseo. Photo by Iglesias Más.

Habitué de la Croisette, Pedro Almodóvar présente Autofiction qui sort en salle le 20 mai. Le scénario évoque une mise en abyme qu’il a déjà déployée dans plusieurs scénarios antérieurs dont Julieta. Depuis quelques années, l’art d’Almodóvar s’est épuré, comme l’ont attesté les éclatantes réussites de Douleur et gloire et surtout La chambre d’à côté, Lion d’or à Venise en 2024, tourné en langue anglaise avec les sublimes Julianne Moore et Tilda Swinton. Ce qui ne signifie pas qu’Almodóvar a édulcoré son univers : il lui a juste ôté tout un ornement pittoresque typique de sa touch, qui était au demeurant irrésistible. Figure importante de la scène underground madrilène des années 1970, le réalisateur est devenu très vite une figure majeure de la Movida, avec des longs métrages exubérants et kitsch visant à secouer la société espagnole après la disparition du franquisme. Les années 80 voient ainsi fleurir plusieurs pépites révélatrices de sa personnalité, comme Qu’est-ce que j’ai fait pour mériter ça ? (1984) et La loi du désir (1987). Entre ces deux films, il crée sa société de production El Deseo, en association avec son frère Agustín Almodóvar. À partir de Femmes au bord de la crise de nerfs (1988), le cinéaste élargit son audience internationale. Les années 90 et 2000 marquent une effervescence créatrice avec plusieurs œuvres majeures où sa maîtrise est totale, de Talons aiguilles (1991) à Volver (2006), en passant par Tout sur ma mère. Mêlant comédie, mélodrame et parfois polar, Almodóvar peint le portrait d’êtres en démesure et brasse les orientations sexuelles, avec des thématiques axées autour de la mort et de la passion. Si Antonio Banderas lui doit beaucoup, c’est surtout à des actrices que l’on pense en évoquant son œuvre où brille le jeu des divines Carmen Maura, Marisa Paredes, Victoria Abril, Penélope Cruz, Cecilia Roth et quelques autres.

Pedro Almodóvar à Cannes

1999 : Tout sur ma mère, Compétition officielle, Prix de la mise en scène

2004 : La mauvaise éducation, Hors compétition, ouverture

2006 : Volver, Compétition officielle, Prix du scénario, Prix d’interprétation féminine collectif

2011 : La Piel que habito, Compétition officielle

2016 : Julieta, Compétition officielle

2017 : Président du Jury

2019 : Douleur et gloire, Compétition officielle, Prix d’interprétation masculine pour Antonio Banderas

2023 : Stranger of Life, Compétition officielle, Courts métrages

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