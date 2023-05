Tout sur ma mère - Pedro Almodóvar - critique

Résumé : Écrivain précoce, Esteban amorce son premier roman sur sa vie, sa mère et l’absence de son père. Le jour de ses dix-sept ans, Manuela l’emmène voir Huma Roja dans "Un tramway nommé désir". À la fin de la pièce, mère et fils attendent la sortie de la vedette pour demander un autographe. En courant après la voiture de son idole, l’adolescent se fait renverser. Manuela, dévastée par la mort de son fils, décide de fuir Madrid. Elle part pour Barcelone, retrouver son passé et le père d’Esteban, aujourd’hui prénommé Lola.

Critique : Un thème bouleversant. Un humour décapant. Un traitement décontenançant. Almodóvar semble s’être fixé de créer un imbroglio des situations les plus extrêmes du mélo pour mieux les distordre. Une mère en deuil, une actrice lesbienne en plein désamour face à son amante accro à la coke, une religieuse enceinte d’un transsexuel, séropositive et de surcroît, fille d’un homme atteint d’Alzheimer... De quoi sortir les mouchoirs. Mais tout cela est balancé avec une légèreté et une générosité telle que l’ivresse gagne. Almodóvar traite le monde des atypiques, des déjantés, des décalés qui sentent le souffre avec une tendresse sans borne. Alors oui, le film émeut.

Cette œuvre profondément amorale, constamment sur la brèche en matière de ton, est une peinture de mœurs au moins aussi drôle que désespérée. Couleurs chaudes de Barcelone, portraits bigarrés et incontrôlés (pensez à la tirade absolument mythique d’Agrado qui improvise face à la salle du spectacle annulé, détaillant chacune des parties remodelées de son corps), rythme, fièvre, humour, douleurs, la maîtrise du réalisateur est troublante. Il a d’ailleurs reçu pour cette réalisation impeccable le Prix de la mise en scène à Cannes.

Hymne à la vie, hymne à la féminité, surtout, Tout sur ma mère peut se targuer d’en être un, et de taille. On se souvient d’Almodóvar paradant sur la Croisette avec sa brochette de belles étoiles. Des grandes comédiennes, pas starlettes. Cecilia Roth, Penélope Cruz, Candela Peña, Antonia San Juan. Coup de chapeau à toutes celles-là. Autour de Pedro et de son air bonhomme, ces femmes se sont engagées, ont exposé les puissances féminines, leurs rages, leurs paradoxes, leurs névroses. Peut-être, aussi parce qu’« on est toutes un peu gouines sur les bords ». Tout sur ma mère constitue un bel exemple d’un genre hybride peut-être, tragi-comique, flamboyant et assumé. Un grand Almodóvar.