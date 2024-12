Bernie - Richard Linklater - critique

Résumé : À Carthage, petite bourgade du Texas, dans les années 1990, Bernie Tiede, assistant croque-mort, est aimé de tous les habitants. Véritable maître de l’embaumement et des animations d’enterrements, chanteur hors pair, Bernie va se lier d’amitié avec Marjorie Nugent, une riche veuve, à l’inverse,détestée car désagréable. Très vite, ils deviennent inséparables, voyagent à travers le monde et ne peuvent plus se passer l’un de l’autre. Mais la vieille femme possessive maintient Bernie sous son emprise...

Critique : Coécrit avec Skip Hollandsworth, Bernie est tiré d’un fait divers texan qui défraya la chronique judiciaire dans les années 1990. Comment un homme pieux et adoré par tous les habitants de sa petite ville a fini par se révéler un criminel froid, à la grande surprise de tous, tout en gardant l’estime et l’admiration d’une micro-communauté dans le déni, obsédée par les faux-semblants, les rapports factices et l’argent. Il n’est pas surprenant que Richard Linklater se soit emparé de ce matériau initial, lui qui a parfois dépeint des êtres au carrefour de comportements normatifs et transgressifs, tels les étudiants du teen movie Everybody Wants Some !!. Le réalisateur était surtout connu pour sa trilogie Before Sunrise / Before Sunset / Before Midnight, modèle de récit romantique étalé sur plusieurs années ; et Boyhood, qui voyait grandir ou vieillir ses personnages et ses interprètes, au fil d’un tournage qui avait misé sur une audacieuse dimension temporelle. Bernie n’atteint pas ses sommets mais demeure une œuvre estimable, comme avait pu l’être, sur un mode plus sombre, le pamphlet socioéconomique Fast Food Nation.

Shirley MacLaine, Jack Black © Mandalay Vision, Wind Dancer Productions

Le film vaut le détour pour son humour pince-sans-rire ou second degré, appréciable dans plusieurs séquences comme celle ou Bernie explique, face à la caméra, les subtilités du travail funéraire. Mais ce sont surtout les scènes policières et judiciaires qui frappent l’esprit, par leur critique explicite de l’opinion publique américaine et de l’étroitesse d’esprit de maints citoyens ayant leur conception particulière de la justice. On songe, toute proportion gardée, à certaines pépites des films de procès, comme La vérité de Clouzot ou le récent Juré n°2 d’Eastwood. À l’occasion d’une rétrospective et d’une exposition consacrées au cinéaste au Centre Pompidou en avril 2024, il a pu déclarer « En 1998, je crois, je lis un article à propos de cet étrange meurtre commis par un jeune homme qui entretenait une relation avec une vieille dame. (…) J’aime déjà les personnages. » « J’avais les personnages. Je connaissais la fin : il est arrêté et va en prison. Mais comment faire une comédie noire et drôle sur une petite communauté ? La ligne narrative c’était la rumeur étant donné que les deux personnages principaux étant l’un en prison et l’une morte, ne peuvent pas parler d’eux-mêmes. »

Jack Black © Mandalay Vision, Wind Dancer Productions

Ne souhaitant donc pas reprendre le dispositif d’un Wilder dans Sunset Boulevard, Linklater a eu recours à de fausses interviews au cours desquelles s’expriment plusieurs habitants de la bourgade, avec un sens de la caricature souvent réjouissant mais qui n’empêche pas de tomber, d’une part dans les clichés, d’autre part dans le procédé redondant. On préfère nettement les passages axés sur les trois protagonistes. Il convient à cet égard de souligner le jeu attachant des interprètes. Jack Black et Matthew McConaughey, qui avaient déjà tourné avec le réalisateur, offrent des prestations savoureuses, le premier en Tartuffe du Texas, le second en procureur intransigeant. Et il est émouvant de retrouver la grande Shirley MacLaine, dont le personnage de vieille dame acariâtre vaut bien ceux de Tsilla Chelton dans Tatie Danielle et Jessica Tandy dans Driving Miss Daisy. Au final, le film n’est pas déplaisant, bien que mineur. Réalisé en 2011, il n’est distribué dans les salles françaises qu’en janvier 2025, à l’initiative d’Extralucid Films.