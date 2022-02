Nightmare Alley - Guillermo del Toro - critique

Résumé : Alors qu’il traverse une mauvaise passe, le charismatique Stanton Carlisle débarque dans une foire itinérante et parvient à s’attirer les bonnes grâces d’une voyante, Zeena et de son mari Pete, une ancienne gloire du mentalisme. S’initiant auprès d’eux, il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide d’utiliser ses nouveaux talents pour arnaquer l’élite de la bonne société new-yorkaise des années 40. Avec la vertueuse et fidèle Molly à ses côtés, Stanton se met à échafauder un plan pour escroquer un homme aussi puissant que dangereux. Il va recevoir l’aide d’une mystérieuse psychiatre qui pourrait bien se révéler la plus redoutable de ses adversaires…

Critique : Il n’y a que le cinéma pour nous permettre de passer en une seconde d’une maison perdue au milieu des champs, qu’un homme élégant incendie avec un cadavre à l’intérieur, et le vacarme féérique d’une fête foraine. En fait, derrière cette transfiguration spatiale, Guillermo del Toro pose toutes les bases à un film qui va dérouler pendant près de deux heures trente les variations heureuses et malheureuses d’un manipulateur. Quoi que la bande-annonce pourrait laisser entendre, Nightmare Alley n’a rien à voir avec une œuvre fantastique où il serait question de revenants énigmatiques, de prophéties macabres et de visions fantomatiques. On est dans le brut du réel où le réalisateur nous explique les ficelles du métier de prestidigitateur mental dans l’Amérique des années 40.

Copyright Kerry Hayes/2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Voilà un film tout autant coloré et enchanteur que sombre et décapant. Guillermo del Toro décline dans un récit dense le syndrome de l’arroseur arrosé, quand ce dernier tente d’endormir le monde avec des prétendues techniques de voyance et se faire de l’argent sur la crédulité des gens. Le scénario prend le temps d’asseoir la psychologie complexe de tous les personnages dans un environnement tout autant fascinant. D’ailleurs, il ne faut surtout pas craindre le format généreux du film. La durée apparente s’efface dans la montée progressive en tension des évènements et la révélation aux yeux du spectateur de la force manipulatrice du héros et d’une psychiatre absolument mystérieuse.

Copyright Kerry Hayes/2021 20th Century Studios All Rights Reserved

L’œuvre emmène le spectateur dans les méandres de la psychologie humaine. Au passage, le long-métrage dénonce la discrimination contre le handicap et la différence, où, à la manière du brillant Elephant Man de Lynch des individus paumés sont transformés en bêtes de foire. Le pire sans doute réside dans l’attraction douteuse des foules qui se passionnent pour des femmes qui se font électrifier, des hommes qui se comportent comme des animaux et d’autres qui jouent de leurs difformités pour gagner de l’argent. Nightmare Alley raconte le cauchemar de tout un pan de la société, en l’occurrence les gens du voyage, qui doivent faire de leur exclusion un moteur d’enrichissement. Mais le film est d’abord un formidable récit policier. On découvre peu à peu, derrière les traits séduisants du héros principal, un monstre de sang-froid qui se repait de sa propre douleur et celle de ses victimes. Le film avance masqué pour se finir comme on le pressent depuis le début, c’est-à-dire dans la déliquescence la plus glauque.

Copyright Kerry Hayes/2021 20th Century Studios All Rights Reserved

Voilà donc un film américain d’une totale réussite. Il faut saluer l’interprétation des comédiens principaux, à savoir Bradley Cooper, Cate Blanchett et Rooney Mara. Le premier incarne ce brillant anti-héros qui met son intelligence au service de l’imposture et de l’illusion. La seconde est une psychiatre mystérieuse, d’une sensualité folle et la dernière se retrouve dans la peau tragique de la victime qui compose avec la perversion de ses manipulateurs. Tous les trois forment un trio de choc, dans une histoire aussi passionnante qu’effrayante.