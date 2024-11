Blake et Mortimer de A à Z - Jean-Pierre Naugrette, Yves Sente - la chronique BD

Résumé : Depuis 80 ans et trente albums, les aventures de Blake et Mortimer ont captivé plusieurs générations, Edgar P. Jacobs inventant un style qui sera ensuite réinventé par les auteurs suivants...

Critique : Une idée de cadeau de Noël un peu avance pour tout bédéphile qui se respecte ? Jean-Pierre Naugrette et Yves Sente proposent cette année un abécédaire complet sur l’univers des deux célèbres britanniques inventés par Edgar P. Jacobs, le capitaine Blake et son acolyte le professeur Mortimer. Rassurons les plus sceptiques, il ne s’agit pas de seulement vingt-sept lettres, mais plutôt du triple, puisque le A compte par exemple trois entrées, comme "Archéologie fiction", "Atlantide" et "Avion", où chaque planche comporte une référence d’album, une citation et une explication très accessible sur un aspect de l’œuvre, mais aussi une ou plusieurs planches tirées des trente albums. Alors si certaines sont attendues, comme les noms des personnages (Olrik a notamment droit à une belle réhabilitation), plusieurs sont surprenantes, et il faut le dire, quelques-unes (rares mais importantes) sont même assez critiques. Le F est l’occasion de dire que, BD de son temps, Blake et Mortimer ne montre quasiment pas de femmes, et que le féminisme (encore que les derniers scénaristes y accordent davantage de poids) n’est alors pas une cause très défendue, ou encore le racisme entrevu dans l’épisode de l’Espadon, des limites qui n’empêchent pas l’œuvre de défendre de nombreux autres valeurs, comme la tolérance, la recherche de la vérité et de la solidarité.

© La Martinière / Jacobs

La sélection de planches de Jacobs, Schuiten ou Juillard laisse évidemment le lecteur nostalgique et un peu rêveur face à ce style de la ligne claire que l’auteur a fait naître, et que peu d’autres ont pu imiter ou reproduire. Les détails des avions, la passion des souterrains, les scènes de poursuite ont fait date, et l’on peut également citer la force du trait de Schuiten pour ses pyramides inversées, de quoi envisager l’oeuvre de bande dessinée comme un tour de force graphique, presque davantage pour ce qui entoure les deux personnages éponymes, qui sont deux prétextes à découvrir des inventions scientifiques et des trésors archéologiques. Jeux de couleurs et de contrastes, fuselages longilignes et dédales de pierre et de roche, chaque élément est prétexte pour découvrir ou redécouvrir la beauté de ce style, désormais intemporel.

© La Martinière / Jacobs

Abécédaire complet, hommage plaisant et sincère, cette anthologie résume bien en un album une série qui dure depuis plus de quatre-vingt ans, et qui peut encore espérer toucher un public sur une période similaire...