Blue Jean - Georgia Oakley - critique

Résumé : 1988, l’Angleterre de Margaret Thatcher. Jean, professeure d’éducation physique, est obligée de cacher son homosexualité, surtout depuis le vote d’une loi stigmatisant la communauté gay. C’est sans compter sur une nouvelle lycéenne dont le mode de vie menace de révéler son secret…

Critique : Ce premier long métrage de Georgia Oakley a obtenu le Prix du public à la Mostra de Venise dans la section Giornate degli Autori. Il a aussi été sélectionné dans d’autres festivals dont ceux Miami, Cleveland, Dallas, Londres et Zurich. Également scénariste de son film, Georgia Oakley nous transpose dans les années Thatcher, une période qui a inspiré de nombreuses fictions, de Hunger de Steve McQueen à Pride de Matthew Warchus. Le thème de l’homosexualité a en outre été à l’origine de nombreuses réussites du cinéma britannique, de Victim de Basil Dearden à My Beautiful Laundrette de Stephen Frears. Jean, la jeune enseignante protagoniste, n’est pas l’objet d’un chantage et ne vit pas complètement son orientation en cachette, l’homosexualité étant dépénalisée au Royaume-Uni à l’époque où se situe la narration, contrairement au contexte dans lequel évoluait le personnage de Dirk Bogarde dans Victim.

Pour autant, sa vie privée est à tout juste tolérée par son milieu familial (sa sœur et son beau-frère) et sa relation avec Viv, sa compagne, est cachée à son environnement professionnel. L’annonce gouvernementale de proscrire les campagnes contre l’homophobie à l’école met cependant la jeune femme en porte-à-faux. Aussi, quand elle croise Lois, l’une de ses élèves, dans le pub lesbien qu’elle fréquente avec ses copines, Jean éprouve une certaine appréhension, elle qui ne s’assume qu’à moitié. Le scénario est subtil dans sa façon de montrer le trouble et le malaise qui envahissent Jean, dans son cadre professionnel ou dans son quotidien avec Viv, tant le spectateur a du mal à savoir si elle est réellement en danger où si ses appréhensions ne relèvent pas d’une certaine paranoïa.

Ce qui rapproche le film d’une autre fiction récente, Chili 1976, qui sur un autre sujet (une bourgeoise soigne en cachette un activiste recherchée par la police de Pinochet) semblait être dans une démarche similaire. L’actrice Rosy McEwen est à cet égard étonnante, par son jeu expressif sans excès, sobre sans fadeur. On regrettera juste quelques facilités d’écriture, perceptibles dans les scènes de harcèlement dont est l’objet Lois dans son lycée, où à travers les discussions entre Jean et ses amies dans les soirées. Ce qui enlève peu choses aux qualités globales du métrage. Classique sans être académique, la mise en en scène de Georgia Oakleu ne cherche pas l’esbroufe et reste au service de son propos. Au final, cette première œuvre ne bouleverse pas les codes cinématographiques mais révèle une cinéaste sensible et d’un réel professionnalisme.