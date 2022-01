Boîte noire - Yann Gozlan - critique + test DVD

Résumé : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête…

Critique : Dans la meilleure tradition du thriller paranoïaque, Boîte noire se pose là, comme une évidence, se souvenant de la leçon prodiguée par l’excellent The Guilty, ce film tout-à-l’oreille qui en profilait un autre, issu de l’imagination du spectateur. Le long métrage de Gozlan se rappelle aussi la série Mayday, dangers dans le ciel.

Pendant plus de deux heures, nous suivons un jeune technicien acoustique, chargé d’une enquête sur un mystérieux crash du Dubaï-Paris. Accident ? Acte terroriste ? Bientôt, les pistes essaiment, tandis que l’hypersensibilité de Mathieu Vasseur se conjugue à une hyper-vigilance qui a des vertus scénaristiques. Mais l’expérience immersive n’est possible que par l’identification. A ce titre, l’interprétation de Pierre Niney rend crédible cet investigateur aussi tendu qu’un fil sur le point de se briser. Dès lors, la trajectoire à la fois hautement frictionnelle et irrésistiblement addictive de cette histoire engendre le besoin d’en savoir toujours plus.

Sans doute la consistance des autres protagonistes est-elle sacrifiée sur l’autel d’un pur schéma actanciel, où prolifèrent les figures de l’adversité. Dessinés à gros traits, des hommes peu reluisants incarnent des stéréotypes qu’on croirait issus d’un film de Boisset. Et le personnage qui échoit à Lou de Laâge n’existe pas assez pour qu’on la délie de son rôle de simple accompagnatrice. Toutefois, l’essentiel est là, dans une investigation filandreuse, qui nous promène au gré des hypothèses formulées par un cerveau hypermnésique, capable de visualiser une séquence décisive en plein vol. C’est un tournant. Pas le seul. Au bout de l’enquête, il y a une forêt, un lac et une barque. Le spectateur suit, avide, les indications du GPS qui mène peut-être à la preuve ultime. Cette séquence fiévreuse n’est pourtant pas la dernière des surprises. Parce que Boîte noire enchaîne les montagnes russes et qu’à ce titre on aurait tort de bouder le manège.

Le test du DVD

Image :

L’image réussit un atterrissage parfait pour nous offirir un rendu visuel immersif collant au plus près de la réalité.

Son :

La musique et le montage son méritent des applaudissments nourris. On oscille entre l’organique et un côté X-Files.

Suppléments :

Les nombeux suppléments ont de quoi ravir tout spectateur désireux d’en savoir plus sur ce thriler haletant :

Commentaire audio du réalisateur Yann Gozlan et des scénaristes Nicolas Bouvet et Simon Moutaïrou :

Tous les chapitres du film nous sont décryptés pour y voir plus clair dans les intentions d’écriture et de tournage. Le premier plan-séquence nous embarque immédiatement dans l’avion et nous propulse dans l’instantanéité du crash au final purement sonore. Le côté obtus et tatillon du personnage principal, incarné par Pierre Niney, ne le rend pas d’emblée sympathique. L’effervescence du BEA (reconstitué sous la forme d’un open space bouillonnant) est hyper-réaliste à l’annonce du crash du vol de la société fictive European Airlines. L’hyperacousie de Pierre Niney est également soulignée (elle est un don pour son métier autant qu’un talon d’Achille dans sa vie quotidienne). On note que la relation entre les époux Vasseur met le professionnel au premier plan, ce qui conduira à détruire leur couple. L’ouverture de la boîte noire est digne d’un documentaire mais en accéléré. La scène de la carlingue constitue l’ADN du film et se trouve à la lisière du fantastique. Nous laissons le suspense intact pour ne pas gâcher votre plaisir en visionnant ce bonus très exhaustif et toujours captivant. Il nous interroge beaucoup sur l’avenir de l’aéronautique.

Le court métrage écho de Yann Gozlan :

Il met en scène une femme enceinte confrontée à des acouphènes sévères. Elle est persuadée que l’appartement mitoyen au sien est habité. La concierge lui confirme que non. Entre musique stridente et piano au tempo rapide, nous sommes happés par ce court métrage rappelant, dans l’idée, Fenêtre sur cour de Hitchcock.

Cinq storyboards attrayants nous sont proposés et nous ne les boudons pas :

La carlingue (version 1) ;

La carlingue ;

Le crash ;

La barque ;

L’accident.