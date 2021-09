Boulevard de la mort - Quentin Tarantino - critique

Résumé : "Death Proof" est le premier segment du dyptique déjanté {Grindhouse} réalisé par Quentin Tarantino : un psychopathe nommé Stuntman Mike tue des femmes avec sa voiture.

Critique : Il y a quelques années, Tarantino a crée chez Miramax le label Rolling Thunder pour ressortir en salles quelques perles de la sous-culture. Grindhouse, terme qui servait à désigner les drive-in américains, peut être vu comme l’aboutissement de cette volonté de rendre cette sous-culture accessible au plus grand nombre en vantant la coolitude. Si pour sa sortie européenne le projet Grindhouse est fragmenté en deux films (la seconde partie réalisée par Robert Rodriguez sortira plus tard), le segment de Tarantino est lui-même divisé en deux parties distinctes liées par un seul personnage, celui du tueur incarné par un Kurt Russell revenu de tout. Dans ce road movie qui carbure dans le sillage de Duel et Hitcher, il n’est pas utile de désosser les hommages ou connaître les références de tout un pan de cinéma seventies pour apprécier le voyage psychédélique à sa juste valeur. Tarantino ne se contente pas de faire dans le recyclage. Avec son sens de l’humour tordu et du détail maniaque, il apporte dans cet objet référentiel une touche personnelle qui se traduit par la présence de ses deux grandes obsessions : les pieds féminins (répétés depuis Pulp fiction) et les voitures américaines (depuis Reservoir Dogs).

La grande scène de la collision située en plein milieu du récit, montrée du point de vue des quatre victimes, est un moment de cinéma virtuose. Il suffit au cinéaste d’amplifier l’horreur en la répétant avec force ou de l’annoncer en se focalisant sur une jambe à travers une fenêtre pour marquer l’intensité. Ce climax percutant remplace la scène de viol de Rape and Revenge comme La dernière maison sur la gauche, de Wes Craven ou I Spit on Your Grave, de Zehr Marchi. De même qu’on s’évoque Brian De Palma pour les deux histoires qui s’entrechoquent en donnant une nouvelle perspective au récit (Pulsions). Dans le look (vêtements, coiffures), les personnages féminins (au nombre de huit, si on exclut la première victime) renvoient à des icônes seventies du genre Faster Pussycat, Kill Kill !, même si elles n’ont pas les opulences mammaires chéries par Russ Meyer.

Certains éléments sont volontairement discordants pour créer un décalage entre le style seventies et le monde actuel. Les personnages utilisent par exemple leur téléphone portable pour communiquer entre eux, trahissant ainsi les repères temporels. A la manière de ses protagonistes, Tarantino tente de faire comme s’il avait réalisé son film dans les années 70 mais parsème suffisamment d’indices et de clés pour qu’on déniche la supercherie. En contrepartie, les conversations excessivement nombreuses sont filmées en travellings latéraux ou circulaires et déterminent les psychologies de personnages féminins qui ne cherchent pas les meilleurs morceaux de Madonna (Reservoir Dogs). Le fait que la première protagoniste, jolie black entre Laura Gemser et Pam Grier dans les pittoresques années 70, à la fois arrogante et sexy, anime une émission de radio en star locale, est à mettre en relation avec l’animateur radio dans Point limite zéro [1], film nommément cité dans ce segment de Tarantino. S’il y avait une référence à dénicher, ce serait celle-ci tant elle justifie l’époustouflante scène finale de course-poursuite. C’est un moment de bravoure équivalent à la longue scène de tuerie de la House of Blue Leaves dans Kill Bill 1 qui devrait rester dans les mémoires.