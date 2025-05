Eddington - Ari Aster - critique

Résumé : Mai 2020 à Eddington, petite ville du Nouveau-Mexique. La confrontation entre le shérif et le maire met le feu aux poudres en montant les habitants les uns contre les autres.

Festival de Cannes 2025

Critique : Lui, c’est un shérif usé qui refuse de porter le masque contre la Covid, en dépit de l’arrêté publié par le maire. Justement, ce maire, il n’en veut plus. La campagne est imminente et, démagogie oblige, il voudrait imposer sa marque dans une ville, Eddington qui à son goût doit changer de cap.

Eddington est l’archétype même de la petite ville américaine, déserte, que les habitants ont fuie pour trouver un travail dans les métropoles, où ne demeurent finalement que des gens âgés ou paumés, prêts à faire vaciller le pouvoir en place avec un gouvernement populiste. Qu’on ne s’y trompe pas, toute ressemblance avec une réalité récente de l’actualité politique américaine n’est que fortuite. Ari Aster raconte un rêve américain effondré, dans ces villes de campagne méprisées et ignorées, où l’on accuse les migrants de tout le malheur du monde, sans d’ailleurs qu’il y ait un seul habitant en situation irrégulière. La frontière avec une réserve destinée aux Indiens est nette, radicale, même s’il règne un esprit guerrier, chacun étant encore dans la colère d’un territoire qu’il pense qu’il lui a été volé.

Ari Aster s’est jusqu’à cette œuvre démarqué avec le genre horrifique. On pense à ses deux chefs d’œuvre Hérédité et Midsommar qui ont renouvelé totalement ce genre. Ici, il emprunte plutôt l’art de la farce dans un savant fourre-tout qui finit par basculer dans l’horreur la plus totale. En effet, deux parties très clivées séparent le récit : celle où le shérif et le maire s’opposent dans une campagne extrêmement violente où les fake news constituent le terreau principal des échanges abruptes entre les deux camps et celle où la violence emporte la ville dans un bain de sang extraordinaire. Le grand-guignolesque côtoie l’horreur absolue, dans une farce burlesque et hilarante.

Qu’Ari Aster soit sélectionné en compétition officielle lui donne enfin la reconnaissance qu’il mérite. Voilà un cinéaste extrêmement talentueux qui renouvelle les lignes du film d’épouvante et donne à voir ici une critique ouverte contre les méthodes Trump en matière de campagne électorale. Le shérif, populiste à souhait, distille des vérités incongrues qui sont totalement désinhibées quant à leur grossièreté. Le réalisateur décrit un monde en véritable décadence qui a perdu tous ses repères, ses normes, et utilise le mensonge comme une arme de destruction pour gagner le pouvoir. Eddington se veut caustique, provocateur, foutraque, déjanté et formidablement inventif. L’histoire ne se prive d’aucune limite dans le dérangement et la destructuration du récit. Tout est invitation au cynisme, au rire jaune et à l’horreur d’un monde en pleine décomposition.

Le long métrage ne donne pas l’issue de cette élection présidentielle absolument incroyable. Sans doute qu’il a été tourné et monté avant le résultat des dernières présidentielles américaines. En tout cas, voilà réalisateur qui vise juste, dans un langage cinématographique cruel, joyeux, décalé et caustique tout à la fois.