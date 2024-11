Caddo Lake - Celine Held, Logan George - critique

Résumé : Dans le bayou de Caddo Lake, entre la Lousiane et le Texas, une fillette de huit ans disparaît. Parallèlement, Paris, un jeune homme (Dylan O’Brien), en froid avec son père, cherche à comprendre son passé.

Critique : Pour des raisons différentes et personnelles, Paris et Ellie (Eliza Scanlen), la sœur aînée de la disparue, vont sillonner le lac dans tous les sens. Si Paris est hanté par la mort de sa mère, jamais expliquée, Ellie est en révolte dans sa famille recomposée, faute d’y trouver sa place.

Le scénario tortueux de ce thriller teinté de fantastique, produit par M. Night Shyamalan, nous fait parcourir le lac avec des allers et retours nombreux en barque, pas toujours compréhensibles car similaires et répétitifs, mélangeant, enfin on peut le croire, passé et présent.

Le mystère entretenu pour toutes les situations exposées est utilisé à l’excès, même pour des éléments simples du scénario qui n’obligent pas à tant de complications.

Les auteurs, Celine Held et Logan George, ont bien saisi le côté glauque et poisseux du lac menacé de sécheresse, et ont trouvé une ambiance à coup sûr. Mais pour le reste, on s’ennuie vite devant ce thriller méli-mélo répétitif pas plus passionnant que ça.

Au final, des idées, un sens de la mise en scène, mais un résultat laborieux jusqu’à l’ennui. Copie à revoir pour le prochain opus.