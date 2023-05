Les herbes sèches - Nuri Bilge Ceylan - critique

Résumé : Samet est un jeune enseignant dans un village reculé d’Anatolie. Alors qu’il attendait depuis plusieurs années sa mutation à Istanbul, une série d’événements lui fait perdre tout espoir. Jusqu’au jour où il rencontre Nuray, jeune professeure comme lui…

Critique : Nuri Bulge Ceylan avait déjà conquis le jury cannois avec son magnifique Winter Sleep. Cette fois, s’il prend toujours le temps nécessaire d’accompagner le récit et ses personnages, nous sommes dans une œuvre plus bavarde. En quelque sorte, ces grands espaces ruraux où hiver comme été l’herbe est jaunie par le climat, sont une formidable opportunité pour le réalisateur de dresser le tableau cruel de la condition humaine. Qu’on soit enfant, adulte ou vieillard, la bienveillance n’est pas toujours de mise et la mélancolie prend le dessus sur la vie. Les Herbes sèches est une œuvre ambitieuse, tant dans le rythme, la longueur, que par l’extraordinaire description que le réalisateur engage sur la nature des femmes et des hommes, le fonctionnement de l’État turc, et la question kurde.

Un homme, enseignant dans un collège, rentre de vacances. Il rêve d’une mutation à Istanbul et le retour au travail lui pèse. Très vite, il se retrouve accusé de relations trop proches par une jeune fille, de même que son collègue avec lequel il partage son logement. On pourrait croire à une forme de récit policier à la Kafka à partir de cette dénonciation de la collégienne. En réalité, Nuri Bulge Ceylan se sert de cet évènement en soi dramatique pour entrer dans les chemins intérieurs sinueux et tourmentés de son protagoniste. Il est présenté à la fois comme un adulte qui cherche à trouver une escapade à son mal-être, on peut dire dans une forme de résilience ; comme un être méprisant, qui appréhende ses élèves et les villageois comme des personnes médiocres.

Nous sommes donc face à un récit dont l’écriture démontre un travail puissant. Le film sème le doute chez le spectateur quant à l’appréciation qu’il peut se faire du personnage principal. Anti-héros détestable ou au contraire, homme raffiné et intelligent qui cherche par tous les moyens à redresser son existence ? Le film n’apporte aucune réponse définitive, sauf à la toute fin peut-être. Il fallait un comédien de haute voltige pour interpréter ce rôle. Deniz Celiloğlu est de ceux-là. Il donne vie à un être aux mille visages, généralement bon, mais capable aussi du pire. Il n’y a jamais la moindre faute de goût dans le jeu de l’acteur. Chaque geste, chaque regard, chaque mot sont mesurés à l’aune de la très grande complexité du personnage.

À l’heure où nous écrivons cet article, nous ne connaissons pas le palmarès du 76e Festival de Cannes. Néanmoins, le comédien et le scénario semblent d’emblée retenir notre attention toute particulière pour des pronostics. C’est donc un long-métrage qu’il ne faut pas se priver de voir et de réfléchir, au vu questions qu’il pose sur l’état de la Turquie, et plus généralement ce qui peut se nouer de magnifique et de misérable dans les relations humaines.