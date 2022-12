Dumbo (2019) - Tim Burton - critique

Résumé : Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

Critique : Après Maléfique, Cendrillon, Le livre de la jungle et La Belle et la Bête, c’est au tour de Dumbo, film d’animation des studios Disney sorti en 1941, d’avoir sa version live action. Et la maison mère de Mickey Mouse n’a pas choisi n’importe quel cinéaste pour diriger le projet : il s’agit de Tim Burton, qui avait déjà signé une adaptation d’Alice au pays des merveilles en 2010.

A-t-on donc droit à une ambiance sombre et poétique comme celle d’Edward aux mains d’argent, à une mise en scène gothique comme celle de Sleepy Hollow ? Ce qui est certain, c’est que Dumbo s’inscrit dans la continuité du travail de Burton, qui a souvent mis en scène dans ses films des héros marginaux, abattus de désillusion quant aux hommes et au monde. Ici, les artiste d’un cirque ambulant, vivant au gré des tournées et des représentations : directeur excentrique, cavalier manchot, clowns maquillés outrageusement, homme fort polyvalent, sirène au fort tempérament, sans oublier, en vedette, l’éléphanteau aux grandes oreilles.

Le thème de l’enfance tient également une place centrale dans la filmographie de Tim Burton : voir Vincent, le court-métrage qui l’a fait connaître du grand public, les deux versions – l’une courte, l’autre longue – de Frankenweenie, l’exubérant et pessimiste Charlie et la chocolaterie, ou plus récemment le nostalgique Miss Peregrine et les enfants particuliers.

Ici, c’est après avoir été séparé de sa maman, Madame Jumbo, que Dumbo trouve réconfort auprès de Joe et Milly Farrier, les enfants de Holt Farrier, le cavalier manchot, eux-mêmes orphelins de mère. Ce sont eux qui découvrent ses capacités de vol et feront tout pour l’aider à gagner sa liberté. Par plusieurs séquences intimes, Burton filme tout en douceur l’apprivoisement de son petit héros et de ses jeunes amis, faisant des gros plans à répétition sur les grands yeux bleus myosotis, innocents et envoûtants du petit éléphant.

Toujours de sujets cruels ou dérangeants le metteur en scène sait tirer une certaine tendresse, jusqu’à l’onirisme avec la fameuse séquence des éléphants roses.

Évidemment, le récit prend nombre de libertés par rapport à la trame du long-métrage animé : des scènes ont été supprimées, remplacées par d’autres, les éléphants ne parlent plus et Timothy la souris a disparu.

Si la mise en scène est peu burtonienne, la photographie aux couleurs saturées et les décors et costumes volontiers enfantins pour plaire au plus large public, n’excluent pas une certaine noirceur, notamment dans la deuxième partie du film, lorsque les protagonistes débarquent dans le parc d’attractions dirigé par le cupide V.A Vandevere. L’île des cauchemars, dont l’architecture rappelle celle de la chocolaterie de Willy Wonka et où sont exposées des bêtes féroces, est glauque à souhait.

Plus choupinet et bienveillant que sa version dessinée, ce Dumbo de 2019 n’est pas le meilleur film de Tim Burton, mais se fait une place dans sa filmographie sans en briser ni en trahir la cohérence.